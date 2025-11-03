MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

“Δεν θα σας απογοητεύσω” το πρώτο μήνυμα Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους και που λατρεύουν την θρησκεία τους, αγαπούν την οικογένεια και την ελευθερία. Μόνο αυτό σας λέω: Τώρα ξεκινάμε», δήλωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών.

Η πρεσβευτής εντός της εβδομάδας θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στο επίκεντρο των πρώτων επαφών θα βρεθούν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας- Ηνωμένων Πολιτειών, με το 2025 να είναι μεταξύ άλλων το έτος ανανέωσης της αμυντικής συνεργασίας των δύο πλευρών.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ανάμεσα στους συνδαιτημόνες της χθεσινής βραδιάς ήταν και μέλη της κυβέρνησης, όπως οι Υπουργοί Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, όπως και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και βουλευτής, Χρήστος Σταϊκούρας.

Συνοδευόμενη από το γιό της, Ρόναν, η νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους με μία σύντομη ομιλία, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η ίδια ανυπομονεί να αναλάβει τα καθήκοντά της και υποσχέθηκε ότι όλα όσα σχεδιάζει να κάνει θα τους αφήσουν ικανοποιημένους. «Δεν θα απογοητεύσω τις ΗΠΑ και την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία φαίνεται να έχει προετοιμαστεί καιρό για το ντεμπούτο της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης στην ΕΟ 2 Θεσσαλονίκης-όρια νομού Καβάλας από σήμερα και για δύο εβδομάδες

ΠΑΙΔΕΙΑ 20 ώρες πριν

Μακελειό στο Ηράκλειο: Ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών μεταβαίνουν στην Κρήτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για την ανήλικη παραβατικότητα στον δήμο Νεάπολης Συκεών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Συναγερμός για φωτιά σε δασική έκταση στην Κάρυστο

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

The Voice: “Μου είχε αφήσει ένα μούδιασμα στη γλώσσα, με τρόμαξε ότι δεν θα μπορέσω να συνεχίσω το τραγούδι”

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Νετανιάχου: Η Χαμάς διατηρεί δυνάμεις σε δύο απομονωμένα σημεία στη Γάζα, θα τις εξαλείψουμε