“Δεν θα σας απογοητεύσω” το πρώτο μήνυμα Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

«Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους και που λατρεύουν την θρησκεία τους, αγαπούν την οικογένεια και την ελευθερία. Μόνο αυτό σας λέω: Τώρα ξεκινάμε», δήλωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών.

Η πρεσβευτής εντός της εβδομάδας θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στο επίκεντρο των πρώτων επαφών θα βρεθούν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας- Ηνωμένων Πολιτειών, με το 2025 να είναι μεταξύ άλλων το έτος ανανέωσης της αμυντικής συνεργασίας των δύο πλευρών.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ανάμεσα στους συνδαιτημόνες της χθεσινής βραδιάς ήταν και μέλη της κυβέρνησης, όπως οι Υπουργοί Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, όπως και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και βουλευτής, Χρήστος Σταϊκούρας.

Συνοδευόμενη από το γιό της, Ρόναν, η νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους με μία σύντομη ομιλία, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η ίδια ανυπομονεί να αναλάβει τα καθήκοντά της και υποσχέθηκε ότι όλα όσα σχεδιάζει να κάνει θα τους αφήσουν ικανοποιημένους. «Δεν θα απογοητεύσω τις ΗΠΑ και την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία φαίνεται να έχει προετοιμαστεί καιρό για το ντεμπούτο της στην ελληνική πρωτεύουσα.