ΥΜΑΘ: Πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τα πέντε Πανεπιστήμια της Μακεδονίας και Θράκης

Πρωτοβουλίες για συμπράξεις που στόχο έχουν αφενός την τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, μέσα από τη διασύνδεση της εκπαίδευσης και με την αγορά εργασίας και αφετέρου την ενίσχυση της εξωστρέφειας των δημόσιων ΑΕΙ στις βαλκανικές χώρες αναλαμβάνει ο τομέας Μακεδονίας Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών από κοινού με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Οι σχεδιαζόμενες δράσεις, που περιλαμβάνουν μία βαλκανική περιοδεία, την αναζήτηση συνεργειών στους 16 νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης και τη διοργάνωση ενός μεγάλου συνεδρίου, συζητήθηκαν σε σύσκεψη που συγκάλεσε σήμερα στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Από τα πανεπιστήμια συμμετείχαν οι πρυτάνεις του ΔΙΠΑΕ Σταμάτης Αγγελόπουλος, του ΔΠΘ Φώτης Μάρης και οι αντιπρυτάνεις του ΑΠΘ Νίκος Μαγγιώρος, του ΠΑΜΑΚ Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου και του ΠΔΜ Ελένη Γρίβα.

«Είναι σημαντικό στη Μακεδονία και στη Θράκη να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας», υπογράμμισε ο κ.Γκιουλέκας, εξηγώντας το σκεπτικό της πρωτοβουλίας. «Συζητήσαμε με τους πρυτάνεις τρεις πρωτοβουλίες. Η μία πρωτοβουλία είναι η περιοδεία ενημέρωσης και επίτευξης συνεργειών, συμπράξεων, συνεργασιών με τα βαλκανικά κράτη -ξεκινούν με πρώτο σταθμό τη Σόφια, θα ακολουθήσει το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι και άλλες πρωτεύουσες βαλκανικών κρατών- όπου ένα κλιμάκιο ανάμεσα στα μέλη του οποίου θα βρίσκονται οι εκπρόσωποι των πέντε πανεπιστημίων, θα πάμε εκεί, στους Βαλκάνιους γείτονές μας, να συζητήσουμε αυτές τις προοπτικές που ανοίγονται, να τους γνωρίσουμε τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ακόμη πιο έντονα και να δούμε -πάντοτε σε συνεργασία και με το υπουργείο Παιδείας, με την κυρία Ζαχαράκη, με τον κύριο Παπαϊωάννου- πώς μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερες συνεργασίες, πώς μπορούμε όλο αυτό να το επιταχύνουμε ως ρυθμό για να φέρουμε γρηγορότερα την ανάπτυξη στον τόπο μας», διευκρίνισε.

Η δεύτερη πρωτοβουλία, όπως πρόσθεσε, αφορά σε μια περιοδεία σε κάθε νομό της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου «και εκεί ζητήσαμε να είναι και εκπρόσωποι των πέντε πανεπιστημίων για να μπορέσουμε να βρούμε την τοπική επιχειρηματική κοινότητα σε κάθε νομό και να συζητήσουμε τι ζητά ο επιχειρηματίας από τα πανεπιστήμια και τι μπορούν τα πανεπιστήμια να δώσουν περισσότερο στην τοπική επιχειρηματικότητα, να συνδέσουμε δηλαδή την αγορά εργασίας με τον χώρο της γνώσης και της έρευνας που είναι τα πανεπιστήμια».

«Η τρίτη πρωτοβουλία στην οποία θα συμμετάσχουν τα πανεπιστήμια μας είναι ένα μεγάλο διήμερο συνέδριο που προετοιμάζουμε για τα τέλη Φεβρουαρίου, με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, ένα συνέδριο το οποίο θα έχει ως στόχο το να μπορέσουμε να συζητήσουμε σε θεματικές ενότητες, τους τρόπους που η Μακεδονία και η Θράκη θα ανέβει πιο ψηλά», σημείωσε.

Επισήμανε δε ότι η συνεργασία με τα πανεπιστήμια έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα. Όπως τόνισε «σήμερα η Έδρα Μελέτης Σπουδών του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει ιδρυθεί και τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της προκήρυξης της θέσης του υπεύθυνου καθηγητού από την πλευρά του Πανεπιστημίου» και «χαιρόμαστε που υλοποιήθηκε μια τέτοια πρόταση. Προχωρούμε σε περαιτέρω επεξεργασία και άλλων προτάσεων και σε μία διαπανεπιστημιακή συνεργασία σε συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Παιδείας, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτούς τους στόχους ταχύτερα».

«Όλα τα δημόσια πανεπιστήμια μπορούν να αποτελέσουν έναν αναπτυξιακό μοχλό για τη Μακεδονία και τη Θράκη», δήλωσε ο πρύτανης του ΔΙΠΑΕ, Σταμάτης Αγγελόπουλος, προσθέτοντας ότι οι δράσεις που συμφωνήθηκαν «επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών και την περαιτέρω ανάπτυξή τους στις βαλκανικές χώρες».

Σε ό,τι αφορά την επιδίωξη συνεργειών με την τοπική επιχειρηματικότητα επισήμανε ότι «είναι πολύ σημαντικό το δημόσιο πανεπιστήμιο να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης με την αξιοποίηση της έρευνας που συντελείται με τη χρήση και του αναπτυξιακού νόμου και όλων των εργαλείων που θέτει η κυβέρνηση προς όφελος των περιοχών αυτών».

Από την πλευρά του ο πρύτανης του ΔΠΘ Φώτης Μάρης επισήμανε ότι «ο ενιαίος χώρος Μακεδονίας Θράκης στοχεύει με εξωστρέφεια στη Βαλκανική με όλα τα βασικά αναπτυξιακά εργαλεία». «Τα πανεπιστήμια προφανώς και δηλώνουν το “ παρών” σε αυτή την προσπάθεια και σε απόλυτη συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς στη Βόρεια Ελλάδα θα κάνουν το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να ενισχύσουν την δουλειά την οποία κάνουν. Η δουλειά αυτή πρέπει να είναι συντονισμένη και να επιτυγχάνει όχι μόνο τους στόχους του κάθε πανεπιστημίου ξεχωριστά, αλλά και τους στόχους χωρικά της Βόρειας Ελλάδας αλλά και της χώρας της ίδιας», πρόσθεσε.

«Τα Πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδος μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν σε αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό, τον οποίο όλα έχουν προτείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρόκειται για την εξωστρέφεια, πρόκειται για τη διεθνοποίηση και ενδεχομένως το σημαντικότερο τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία», δήλωσε ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης του ΑΠΘ Νίκος Μαγγιώρος, προσθέτοντας ότι Αριστοτέλειο «θα συμβάλει με όλες τους τις δυνάμεις -οι οποίες είναι πολλές- σε αυτή την πρωτοβουλία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ