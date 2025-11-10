Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πιλοτικό πρόγραμμα χρηματικών βραβείων-υποτροφιών σε επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ χρηματικών βραβείων – Υποτροφίες σε επιτυχόντες- επιτυχούσες στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2025 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η υποβολή αιτήσεων, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και ολοκληρώνονται την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται για πρώτη φορά από το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, απευθύνεται σε 650 τέκνα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων μητέρων δικαιούχων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και προβλέπει την καταβολή χρηματικού βραβείου – Υποτροφίας 1.000 ευρώ.

Στη φετινή πρώτη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, δικαιούχοι της παροχής είναι τα τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

εγγράφονται για πρώτη φορά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025, και

η μητέρα τους είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και έχει τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, που είναι επίσης δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον άμεσα δικαιούχο, με χρήση κωδικών Taxisnet και ΑΜΚΑ, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι αιτήσεις, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, υπερβούν τον αριθμό των 650, όπως έχει καθοριστεί για το φετινό πρόγραμμα, θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.