ΠΑΙΔΕΙΑ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος φιλοξενεί το πρώτο Διεθνές Συνέδριο AI- education 2025

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ως πυλώνας έρευνας και καινοτομίας, αξιοποιώντας πλήρως τον διεθνή προσανατολισμό του διοργανώνει το πρώτο διεθνές συνέδριο με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη και Καινοτομία στην Εκπαίδευση: Ηθικές και Τεχνολογικές Διαστάσεις (AI-education2025)», στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, στη Σίνδο.

Κατέχοντας ουσιαστικό ρόλο στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη της έρευνας και της εκπαίδευσης το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος φιλοδοξεί να καταστήσει το Διεθνές Συνέδριο AI-education2025, ένα διεπιστημονικό και διεθνές φόρουμ διαλόγου, εστιάζοντας τόσο στις τεχνολογικές προσεγγίσεις όσο και στις ηθικές, κοινωνικές και παιδαγωγικές προεκτάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ραγδαία πρόοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Ψηφιακής Τεχνολογικής Καινοτομίας μεταμορφώνει ριζικά το τοπίο της εκπαίδευσης, της διά βίου μάθησης και των επαγγελματικών δεξιοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, το συνέδριο στοχεύει να αποτελέσει την αφετηρία θεσμοθετημένου πλαισίου διεπιστημονικού και διεθνούς διαλόγου γύρω από την Καινοτομία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην εκπαίδευση.

Το συνέδριο AI-education2025 συνδιοργανώνεται από: το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού και Αθλητισμού), με την υποστήριξη: της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε., του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ).

Υποβολή αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής των περιλήψεων των εργασιών για το 1ο Διεθνές Συνέδριο AI-Education έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 14 Νοεμβρίου 2025.

Η συμμετοχή στο συνέδριο AI-education2025 είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να βρείτε εδώ:

