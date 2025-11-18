Το Αριστοτέλειο και το Δημοκρίτειο κέρδισαν το 1ο Βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το καινοτόμο UniverSIS

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έλαβαν το 1ο Βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην κατηγορία «Καλύτερης Εφαρμοσμένης Ιδέας», στην ενότητα «Παιδεία-Πολιτισμός-Αθλητισμός».

Η διάκριση αφορά στο UniverSIS, ένα πληροφοριακό σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας ανοιχτού κώδικα, το οποίο δημιουργήθηκε από τα «Πανεπιστήμια για τα Πανεπιστήμια».

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σκοπό την ανάδειξη αποτελεσματικών και καινοτόμων διαδικασιών ψηφιοποίησης στον Δημόσιο Τομέα.

Δέκα Ιδρύματα, 215.000 φοιτητές/τριες και 500.000+ ψηφιακές υπογραφές πιστοποιούν την επιτυχία του UniverSIS

Το UniverSIS δεν είναι πλέον απλώς μια ιδέα, αλλά μια παραγωγική λύση έχοντας μεγάλο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των Ιδρυμάτων:

10 Ιδρύματα έχουν υιοθετήσει παραγωγικά τη λύση σε όλη τη χώρα.

Πάνω από 215.000 ενεργοί/ές φοιτητές/τριες εξυπηρετούνται.

Πάνω από 3.000 διδάσκοντες/ουσες χρησιμοποιούν το σύστημα.

Έχουν εκδοθεί πάνω από 500.000 ψηφιακές υπογραφές σε πιστοποιητικά και 70.000 ψηφιακά υπογεγραμμένες βαθμολογίες.

Τα ιδρύματα που έχουν ήδη υιοθετήσει το UniverSIS είναι, μεταξύ άλλων, τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Ανοιχτό λογισμικό, λιγότερη γραφειοκρατία & ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον σπουδών

Το UniverSIS ξεκίνησε ως συνεργατικό έργο των δύο Πανεπιστημίων, το 2018, με στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους. Η πρόταση, με τίτλο «UniverSIS – Ένα πληροφοριακό σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας ανοιχτού κώδικα από τα Πανεπιστήμια για τα Πανεπιστήμια», βραβεύτηκε ως μια ολοκληρωμένη λύση που στηρίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

Ανοιχτό Λογισμικό (Open Source): Βασίζεται σε τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα, επιτρέποντας σε άλλα ιδρύματα να το χρησιμοποιήσουν και να το προσαρμόσουν, ενισχύοντας τη συνεργασία και την εξοικονόμηση πόρων (χωρίς απαίτηση αγοράς αδειών χρήσης).

Αυτοματοποίηση Διαδικασιών: Μειώνει τη γραφειοκρατία, αυτοματοποιώντας διαδικασίες όπως εγγραφές, δηλώσεις μαθημάτων, ορκωμοσίες και έκδοση πιστοποιητικών με ψηφιακές υπογραφές.

Ενιαίο Περιβάλλον: Ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες σε μία πλατφόρμα, προσφέροντας διακριτές εφαρμογές για φοιτητές/τριες, διδάσκοντες/ουσες και γραμματείες.

Προσαρμοστικότητα: Η αρχιτεκτονική του είναι ευέλικτη και μπορεί να προσαρμοστεί στα διαφορετικά θεσμικά πλαίσια και τις ανάγκες κάθε Πανεπιστημίου.

Συμβολή στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό: Ευθυγραμμίζεται με τους εθνικούς στόχους, προάγοντας τη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα του Δημοσίου (όπως ΥΠΑΙΘ/ΕΘΑΑΕ).

Η επιτυχία οφείλεται στη στενή συνεργασία της Μονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της Μονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και στην υποστήριξη των γραμματειών των Ιδρυμάτων, των φοιτητών/τριών και του προσωπικού των ΜΟΔΙΠ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον σύνδεσμο ΕΔΩ.