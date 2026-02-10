Πρύτανης ΑΠΘ: Δεν δόθηκε καμία άδεια για το πάρτι στην Πολυτεχνική που έγινε ορμητήριο των δήθεν προασπιστών της ελευθερίας

Μνημόνιο συνεργασίας στρατηγικής σημασίας υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), χθες, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, στην Αθήνα, θέτοντας τις βάσεις για μια ευρεία και πολυεπίπεδη σύμπραξη στους τομείς της έρευνας, της επιστήμης και της εκπαίδευσης.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, και ο Διευθυντής του Ε.Ι.Ε. και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο φορέων να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με γνώμονα την αριστεία και τη γνωσιακή ανάπτυξη.

Αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε κεντρική ομιλία από τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη, με θέμα: «Έρευνα: το παρόν και το μέλλον του Ελληνικού Πανεπιστημίου», στην οποία δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο σχολιασμός της επικαιρότητας.

Στην εισαγωγή της ομιλίας του, ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε στα πρόσφατα γεγονότα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σημειώνοντας ότι βρέθηκε ενώπιον του διλήμματος αν θα περιοριστεί στο ακαδημαϊκό περιεχόμενο της ομιλίας του ή αν θα σχολιάσει τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Κάνοντας λόγο για επεισόδια στο προαύλιο της Πολυτεχνικής Σχολής, για τη διασπορά ανακριβών πληροφοριών περί δήθεν άδειας από τις Πρυτανικές Αρχές, καθώς και για πρόωρες δημόσιες πιέσεις προς τη διοίκηση του Ιδρύματος, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη επιληφθεί του ζητήματος.

«Αναφέρομαι στη συκοφαντική διασπορά δήθεν πληροφορίας του Υπουργείου ότι είχαμε δώσει άδεια για το πάρτι που έγινε ορμητήριο των δήθεν προασπιστών της ελευθερίας, αλλά και στην εσπευσμένη δημοσίευση τελεσιγράφου προς τις Πρυτανικές Αρχές να δώσουν εξηγήσεις για όσα οι διωκτικές αρχές, οι προανακριτικές αρχές και η εισαγγελία θα έπρεπε -και πράγματι- εξετάζουν ήδη» υπογράμμισε ο κ. Αναστασιάδης, προσθέτοντας ότι στο Αριστοτέλειο καταβάλλεται μια συστηματική και επίπονη προσπάθεια για να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος και να μετασχηματιστεί το μεγαλύτερο δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε ένα πραγματικά διεθνές, ψηφιακό, σύγχρονο και ανοιχτό στη γνώση Ίδρυμα.

Όπως επισήμανε, στόχος είναι το Αριστοτέλειο να αποτελέσει πρότυπο δημόσιου Πανεπιστημίου, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος αφορά όχι μόνο την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά το σύνολο της χώρας. «Θα γίνει, γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι μας και γιατί το χρειάζεται η Ελλάδα, αν θέλει να διεκδικήσει μια θέση στις μπροστινές θέσεις της παγκόσμιας σκηνής», ανέφερε, διαμηνύοντας ότι η προσπάθεια αυτή θα προχωρήσει «παρά τις αντιδράσεις των οπισθοδρομικών κάθε παραλλαγής και χρώματος».

Αναλυτικά η σχετική αναφορά του Πρύτανη του ΑΠΘ

«Ξαναδιάβαζα τις σημειώσεις μου για σήμερα και βρέθηκα σε μεγάλο δίλημμα: να μείνω σε όσα ουσιαστικά προετοιμάστηκα να σας πω ή να επιμολύνω αυτή την σπουδαία συνάντηση με το σχολιασμό της επικαιρότητας;

Για όσους —ευτυχείς!— δεν την παρακολουθούν από κοντά, αναφέρομαι στις νέες επιδείξεις επαναστατικού παλληκαρισμού κατά της Ελληνικής Αστυνομίας τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στο προαύλιο της Πολυτεχνικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Αναφέρομαι, επίσης, στη συκοφαντική διασπορά δήθεν πληροφορίας του Υπουργείου ότι είχαμε δώσει άδεια για το πάρτυ που έγινε ορμητήριο των δήθεν προασπιστών της ελευθερίας, αλλά και στην εσπευσμένη δημοσίευση τελεσιγράφου προς τις Πρυτανικές Αρχές να δώσουν εξηγήσεις για όσα οι διωκτικές αρχές, οι προανακριτικές αρχές και η εισαγγελία θα έπρεπε —και πράγματι— εξετάζουν ήδη.

Αποφάσισα να κρατήσω την ακαδημαϊκή μου νηφαλιότητα. Επιστρατεύω και την χειρουργική μου νηφαλιότητα και ψυχραιμία!

Θα σας πω επομένως μόνο τούτο: Στο Αριστοτέλειο επιτελείται μια ηράκλεια προσπάθεια να κερδηθεί ο χρόνος που χάθηκε, να γίνει αυτό το μεγάλο δημόσιο Πανεπιστήμιο, —το μεγαλύτερο της χώρας και της νοτιοανατολικής Ευρώπης—, ένα πραγματικά διεθνές, πραγματικά ψηφιακό, πραγματικά φιλόξενο για τους λάτρεις της γνώσης, πραγματικά σύγχρονο, …ένα πρότυπο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Θα γίνει, γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι μας, γιατί το χρειάζεται η Ελλάδα αν θέλει να ελπίζει σε μια από τις μπροστινές θέσεις στην παγκόσμια σκηνή. Θα γίνει, σας το υπόσχομαι, παρά τις αντιδράσεις των οπισθοδρομικών κάθε παραλλαγής και χρώματος!»

Τι προβλέπει το Μνημόνιο

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, σε ειδική εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, με την παρουσία των Αντιπρυτάνεων: Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητή Ιωάννη Ρέκανου, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης, Καθηγητή Νικόλαου Μαγγιώρου, και Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εγκαθίδρυση στρατηγικής συνεργασίας σε όλους τους τομείς κοινού εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος, τη συμμετοχή των δύο φορέων σε δράσεις πληροφόρησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας, καθώς και τη στενή συνεργασία μεταξύ ερευνητών, στελεχών και μονάδων τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων, στην από κοινού αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας, αλλά και στη διαμόρφωση πλαισίου που θα ενισχύει την έρευνα σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω ανταλλαγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, δεδομένων και τεχνογνωσίας, με πλήρη σεβασμό στους κανόνες προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και η υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται και η αξιοποίηση του επιστημονικού έργου των δύο φορέων προς άμεσο όφελος της κοινωνίας, μέσω της διάχυσης της γνώσης, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και της ανταλλαγής καλών πρακτικών με τοπικές κοινωνίες και εθνικούς φορείς.