MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Οι κοινωνικές επιστήμες μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων: Επετειακή εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με μια επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στον ρόλο και τη συμβολή των κοινωνικών επιστημών στο σύγχρονο κοινωνικό και πολιτικό τοπίο, η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τιμά φέτος τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Ιδρύματος.

Η εκδήλωση, με τίτλο «100 χρόνια ΑΠΘ: Οι Κοινωνικές Επιστήμες & οι Σύγχρονες Προκλήσεις», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, και ώρες 17.00 έως 20.00, στην αίθουσα Τελετών.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρεθούν οι απόφοιτοι της Σχολής, οι οποίοι θα μοιραστούν τις επαγγελματικές τους διαδρομές και τα success stories τους, αναδεικνύοντας τον ρόλο των κοινωνικών επιστημών στη διαμόρφωση καταρτισμένων και δυναμικών επαγγελματιών.

Την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης, με τίτλο: «Κοινωνικές Επιστήμες και Προκλήσεις του 21ου αιώνα», θα πραγματοποιήσει ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Νικόλας Σεβαστάκης.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Παύλος Μαρινάκης: Ο κ. Ανδρουλάκης συμπεριφέρθηκε ως “τρολ” του διαδικτύου, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στη Μουδανιών

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Πάπας Λέων: Έγινε δεκτός με ύμνους και χειροκροτήματα στην Κωνσταντινούπολη

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Μαρίνα Σάττι: “Χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων” – Η νέα ανακοίνωση για την υγεία της τραγουδίστριας

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Bloomberg: Ο Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Έλλη Κοκκίνου: Έβαζαν σημάδι στο ντεκολτέ με τα γαρύφαλλα – Έχω γυρίσει χέρι και έχω πει “θα στο σπάσω”