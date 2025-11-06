Με την υπουργό Παιδείας συναντήθηκε ο πρύτανης του ΔΙΠΑΕ – Τι συζήτησαν

Με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη συναντήθηκε σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στο Υπουργείο, ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Καθηγητής, Σταμάτης Αγγελόπουλος.

Στο πλαίσιο της ιδιαίτερα γόνιμης συζήτησης που πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, o Πρύτανης έθεσε στην Υπουργό τις δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, με εκτενή αναφορά στην περαιτέρω εξέλιξη των αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών, μέσω του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, που διαθέτει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Παρουσιάστηκε στην Υπουργό η πορεία υλοποίησης του αναπτυξιακού προγράμματος του ΔΙΠΑΕ ενώ τέθηκε και η σημασία της ενίσχυσης των έργων υποδομής του Πανεπιστημίου, το οποίο εκτείνεται σε πέντε περιοχές. Βαρύτητα δόθηκε τέλος, στο σύνολο των δράσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και στα έργα ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας.