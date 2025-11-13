Εκπαίδευση με οικολογική συνείδηση: Το εργαστήριο άγριας πανίδας του ΑΠΘ συμβάλλει στη διαμόρφωση νέων πρακτικών βιώσιμου κυνηγετικού τουρισμού

Με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα του βιώσιμου κυνηγετικού τουρισμού, την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την προστασία της φύσης και την αειφόρο ανάπτυξη, ξεκίνησε το ευρωπαϊκό έργο SHUNTDIEM στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Το έργο, με τίτλο «SHUNTDIEM – Ενίσχυση των δεξιοτήτων των φοιτητών για κυνηγετικό τουρισμό μέσω σύνδεσης με ενδιαφερόμενα μέρη και ψηφιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού», χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα γενιά επιστημόνων και επαγγελματιών με σύγχρονες δεξιότητες, οικολογική ευαισθησία και ικανότητα να αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία προς όφελος της φύσης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το SHUNTDIEM ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου 2027. Συντονιστής του έργου είναι το Τσεχικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής (Czech University of Life Sciences) της Πράγας. Στο έργο συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Νόβι Σαντ (Σερβία), το Πανεπιστήμιο Ζάγκρεμπ (Κροατία) ενώ από την Ελλάδα συμμετέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μέσω του Εργαστηρίου Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής Οικολογίας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας Δημήτριος Μπακαλούδης.

Το SHUNTDIEM στοχεύει στη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου συνεργασίας μεταξύ φοιτητών/τριών, πανεπιστημιακών και επαγγελματιών του κυνηγετικού τουρισμού, προωθώντας βιώσιμες πρακτικές, την αειφορία, την προστασία της βιοποικιλότητας και την ενσωμάτωση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση.

Μέσα από το έργο θα αναπτυχθούν:

-Ψηφιακό πολύγλωσσο λεξικό για τον κυνηγετικό τουρισμό, διαθέσιμο μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.

-Διαδικτυακό εξαμηνιαίο μάθημα για τον κυνηγετικό τουρισμό, με έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

-Διαδικτυακή πλατφόρμα προώθησης και εκπαίδευσης για τον κυνηγετικό τουρισμό.

-Θερινό εκπαιδευτικό σχολείο στην Κροατία και δύο εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ελλάδα, σε ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές και εκτροφεία θηραμάτων.

Όλες οι δράσεις φιλοδοξούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις ψηφιακές ικανότητες των φοιτητών/τριών και επαγγελματιών του κλάδου, προωθώντας παράλληλα βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στα οικοσυστήματα και στα είδη άγριας πανίδας.

Η συμβολή του εργαστηρίου άγριας πανίδας

Το Εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων του Αριστοτελείου ιδρύθηκε το 1990 και έχει μακρά παράδοση στην έρευνα και την εκπαίδευση για την προστασία και τη διαχείριση της άγριας πανίδας.

Η ομάδα του Εργαστηρίου έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα για την προστασία απειλούμενων και ενδημικών ειδών της Ελλάδας και της Κύπρου, την αντιμετώπιση των ξενικών ειδών, καθώς και την ανάσχεση της πληθυσμιακής μείωσης σπάνιων αρπακτικών πτηνών με καινοτόμες τεχνικές.

Παράλληλα, το Εργαστήριο αναπτύσσει έντονη δράση στον τομέα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων, μέσω του Μουσείου Πανίδας και του Ενυδρείου. Συμμετέχει σε επιστημονικές επιτροπές, όπως το δίκτυο ΦΥΣΗ 2000, οι πρωτοβουλίες για την προσέγγιση και διαχείριση μεγάλων σαρκοφάγων στον αστικό ιστό και τα ζωολογικά πάρκα, καθώς και σε διεθνείς συμβάσεις, μεταξύ των οποίων η CITES.