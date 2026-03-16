MENOY

AUTh Radio: Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εγκαινιάζει το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο

Φωτογραφία: Pixabay
Τα εγκαίνια του νέου διαδικτυακού ραδιοφώνου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, «AUTh Radio», θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:30, στην έδρα του ραδιοφώνου, στον αύλειο χώρο του Κτιρίου Διοίκησης, εντός της Μονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης.

Τη ραδιοφωνική αυλαία του AUTh Radio θα ανοίξει ο Πρύτανης, ο οποίος αμέσως μετά τα εγκαίνια θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Διευθυντή του ραδιοφώνου, Καθηγητή του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Νικόλαο Παναγιώτου.

Το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου φιλοδοξεί να αποτελέσει μια καινοτόμα εκπαιδευτική και επικοινωνιακή πλατφόρμα, ενισχύοντας την παρουσία του Πανεπιστημίου στα σύγχρονα ψηφιακά μέσα. Παράλληλα, στόχος του εγχειρήματος είναι να προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές τη δυνατότητα εκπαίδευσης στη ραδιοφωνική παραγωγή, καθώς και στη δημιουργία podcasts και vidcasts, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως δίαυλος επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με την κοινωνία.

Οι εκπομπές του AUTh Radio σχεδιάζονται και υλοποιούνται από φοιτητές/τριες και καθηγητές/τριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, οι οποίοι/ες μοιράζονται ιδέες, γνώσεις και εμπειρίες, μέσα από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Από τη φοιτητική ζωή και την πανεπιστημιακή καθημερινότητα μέχρι την επιστήμη, την υγεία και την ευεξία, από τη λογοτεχνία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό μέχρι την ιστορία, την κοινωνία και τις νέες τεχνολογίες.

Με αφορμή τη δημιουργία του διαδικτυακού ραδιοφώνου, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε «Το AUTh Radio αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία εξωστρέφειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που φέρνει τη γνώση και την έρευνα πιο κοντά στην κοινωνία. Παράλληλα, δίνει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και να εκφραστούν δημιουργικά. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αποτελέσει έναν δυναμικό χώρο διαλόγου, ενημέρωσης και διάδοσης της επιστημονικής γνώσης με εγκυρότητα και υπευθυνότητα».

AUTh Radio: https://radio.auth.gr/

