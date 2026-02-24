Αίθουσα “Αστέριος Ρώμπης” ονομάστηκε η Αίθουσα Πληροφορικής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου

«Αίθουσα Αστέριος Ρώμπης» θα ονομάζεται στο εξής η Αίθουσα Πληροφορικής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου προς τιμή του αείμνηστου πρώην Δημοτικού Συμβούλου και προέδρου της Σχολικής Επιτροπής στον τότε Δήμο Χορτιάτη. Έτσι, έγινε πράξη η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνέχεια ανάλογης απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Ασβεστοχωρίου.

Η συγκινητική τελετή ονοματοδοσίας πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλη Γεράνη, του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Συμεών Τάνη, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, μελών της Τοπικής Κοινότητας, του Διευθυντή του Σχολείου Κωνσταντίνου Κουνελάκη και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, της οικογένειας Ρώμπη και πολλών δημοτών του Ασβεστοχωρίου. Παρόντες, επίσης, ο Δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο πρώην Νομάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Παπαδόπουλος, ο πρώην Δήμαρχος Νεάπολης Γρηγόρης Χατζησάββας, ο πρώην Δήμαρχος Σταυρούπολης Σπύρος Μπαρούτας, η Αντιδήμαρχος Χορτιάτη Βίβιαν Λιόλιου, μέλη του Τοπικού συμβουλίου Ασβεστοχωρίου και πολλοί φίλοι και συμμαθητές του τιμώμενου. Μαθητές του σχολείου παρέλαβαν τους 2 Η/Υ που προσέφερε ο Δήμος για τον περαιτέρω εξοπλισμό της αίθουσας Πληροφορικής «Αστέριος Ρώμπης».



«Η τιμή στον αείμνηστο Αστέριο Ρώμπη αντανακλά στους ‘‘εργάτες’’ της καθημερινότητας, τους ανθρώπους που προσέφεραν μια ζωή στις τοπικές κοινωνίες, βάζοντας το δικό τους λιθαράκι προόδου. Ο Αστέριος Ρώμπης ήταν ένας συμπολίτης μας που αγωνίστηκε με όλες τις δυνάμεις του για την δημιουργία του τότε Γυμνασίου – Λυκείου και σήμερα 2ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου. Έχοντας διατελέσει Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Ασβεστοχωρίου, Δημοτικός Σύμβουλος στον τότε Δήμο Χορτιάτη αλλά και επί πολλά χρόνια Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, συνέδεσε το όνομά του με την παροχή καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης στα παιδιά της περιοχής. Κανείς δεν έχει ξεχάσει την προσφορά του, 4 χρόνια από τον θάνατό του και 30 χρόνια από την ανέγερση του σχολείου, και θέλουμε η μνήμη και το παράδειγμά του να μείνει αιώνια. Γι’ αυτό είμαστε σήμερα εδώ για να δώσουμε το όνομά του στην αίθουσα Πληροφορικής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου, υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου» ανέφερε στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.



Ο Αστέριος Ρώμπης γεννήθηκε το 1950. Διετέλεσε κοινοτικός σύμβουλος (1982-1998) και αντιπρόεδρος της Κοινότητας Ασβεστοχωρίου. Το 1998 ήταν υποψήφιος Δήμαρχος στον τότε Δήμο Χορτιάτη, όπου διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος από το 1998 ως το 2006. Αγωνίστηκε όσο λίγοι για την ανέγερση του Σχολείου που λειτούργησε το 1996 και εξυπηρετούσε αρχικά μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Από το 2013 λειτουργεί ως το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου. Μηχανολόγος μηχανικός στο επάγγελμα, ήταν Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής όταν χτίστηκε το σχολείο, την οποία υπηρέτησε από το 1985 έως το 2002. Έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουνίου 2022.



«Μεγαλώνοντας στο Ασβεστοχώρι, κουβαλάμε μέσα μας μνήμες από ανθρώπους που αγάπησαν πραγματικά τον τόπο και προσέφεραν. Άνθρωποι που με το όραμα και τη δράση τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην πρόοδο και την παιδεία του χωριού μας. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να τιμήσουμε τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και της εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας, κρατώντας ζωντανό το έργο και το παράδειγμά τους. Επί προεδρίας Κοινότητας Χριστοδούλου και αντιπροεδρίας Ρώμπη πραγματοποιήθηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα για το Ασβεστοχώρι: η κατασκευή του σχολείου που φιλοξένησε Γυμνάσιο και Λύκειο και άνοιξε δρόμους γνώσης για γενιές παιδιών. Ένα σχολείο που από το 2013 λειτουργεί αποκλειστικά ως Δημοτικό, με τον Αστέριο Ρώμπη να έχει βάλει ανεξίτηλα την σφραγίδα του σε αυτό» δήλωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Μιχάλης Γεράνης.