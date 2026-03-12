Xρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.158,91 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με πτώση 1,12%

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω πτωτικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της νέας ισχυρής ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Η αγορά υποχωρεί μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 3,84%.

O Γενικός Δείκτης, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.158,91 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,12%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 19,85 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,48%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,04%), της Motor Oil (+0,37%) και της Coca Cola HBC (+0,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-2,50%), του ΟΤΕ (-2,23%), της Eurobank (-1,84%) και της Alpha Bank (-1,69%).

Ανοδικά κινούνται 11 μετοχές, 63 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Κλωστήρια Ναυπάκτου (+1,43%) και Unibios (+1,15%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Frigoglass (-4,76%) και Minerva (-2,83%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ