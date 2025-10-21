Το ΕΕΘ επαναφέρει το αίτημα για έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις και πάγια ρύθμιση σε 36

Το αίτημα της επιτακτικής ανάγκης εξεύρεσης λύσης στο τεράστιο πρόβλημα των οφειλών προς το δημόσιο – ΑΑΔΕ και τους φορείς Κοινωνική Ασφάλισης, που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, μετά και τα πρόσφατα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), τα οποία δείχνουν εκτίναξη των οφειλών προς την εφορία κατά 4,558 δισ. ευρώ, επανάφερε με επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα Νίκη Κεραμέως, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ).

Ο Πρόεδρος κ. Κυριάκος Μερελής και τα Μέλη Διοίκησης του ΕΕΘ, μέσω της επιστολής καταθέτουν αίτημα για αύξηση του αριθμού των δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σε 36, από το υφιστάμενο πλαίσιο που περιλαμβάνει 12 δόσεις με επιτόκιο 4,34% ή 24 δόσεις με επιτόκιο 5,84%., ενώ για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιάς, φορολογικό η τελωνειακό έλεγχο, δίδεται η δυνατότητα 48 δόσεων.

Στην επιστολή τονίζεται, ότι η εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων χρεών στα 111,8 δισ. ευρώ προς την εφορία, με πάνω από 172.000 φορολογούμενους να έχουν προστεθεί στη λίστα των οφειλετών μέσα σε ένα χρόνο, με μεγάλο μέρος των οφειλών αυτών να είναι έως 10.000 ευρώ, αποτελούν στοιχεία που επιβεβαιώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, δεν έχουν πλέον άλλες οικονομικές αντοχές.

Εάν συνυπολογιστούν και οι οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες ανέρχονται σε 50,2 δις. ευρώ με αυξητική πορεία, μαζί, συνθέτουν μια πολύ δύσκολη οικονομική πραγματικότητα για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Μέλη του ΕΕΘ.

Παράλληλα, η Διοίκηση του ΕΕΘ κατέθεσε αίτημα και για έκτακτη ρύθμιση οφειλών, καθώς θεωρεί άκρως επιτακτική την ανάγκη θεσμοθέτησης και μιας ρύθμισης 120 δόσεων, από ένα ύψος οφειλών και άνω, το οποίο μπορεί να καθοριστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία, καθώς έχουν την συνολικότερη εικόνα των δημοσιονομικών περιθωρίων που υπάρχουν.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΘ κ. Κυριάκος Μερελής σε δήλωση του τόνισε «το κράτος οφείλει να διαφυλάξει την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Η ανάγκη για την έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις, όπως τεκμηριώνεται και από τα πρόσφατα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, είναι πιο επιτακτική από ποτέ, όπως και η αύξηση της πάγιας ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο – ΑΑΔΕ και τους φορείς Κοινωνική Ασφάλισης σε 36 δόσεις. Με την πρόταση μας αυτή η αγορά θα λάβει τεράστια οικονομική «ανάσα» καθώς θα αποδεσμευτούν από περιορισμούς και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χιλιάδες επαγγελματίες, ενώ και τα κρατικά ταμεία θα αυξήσουν τα έσοδα τους. Όπως αναφέρουμε και στην επιστολή, ζητούμε το αυτονόητο, να δοθεί η ευκαιρία σε χιλιάδες Μικρομεσαίους Επιχειρηματίες να διακανονίσουν και εν τέλει να αποπληρώσουν τις οφειλές τους».

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κυρία Υπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Τα πρόσφατα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), τα οποία δείχνουν ότι οι συνολικές οφειλές προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 4,558 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος Ιουλίου του 2024, καταδεικνύουν την μεγάλη ανάγκη εκπλήρωσης ενός πάγιου αιτήματος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, της εξεύρεσης λύσης μέσω ρύθμισης των οφειλών αυτών.

Η εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων χρεών στα 111,8 δισ. ευρώ προς την εφορία, με πάνω από 172.000 φορολογούμενους να έχουν προστεθεί στη λίστα των οφειλετών μέσα σε ένα χρόνο, με μεγάλο μέρος των οφειλών αυτών να είναι έως 10.000 ευρώ, αποτελούν στοιχεία που επιβεβαιώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, δεν έχουν πλέον άλλες οικονομικές αντοχές.

Εάν συνυπολογιστούν και οι οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες ανέρχονται σε 50,2 δις. ευρώ με αυξητική πορεία, μαζί, συνθέτουν μια πολύ δύσκολη οικονομική πραγματικότητα για τα μέλη μας Ελεύθερους Επαγγελματίες.

Σήμερα, η δυνατότητα που δίνεται στους οφειλέτες του δημοσίου για τακτικές οφειλές είναι η πάγια ρύθμιση έως 12 δόσεων με επιτόκιο 4,34% ή των 24 δόσεων με επιτόκιο 5,84%., ενώ για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιάς, φορολογικό η τελωνειακό έλεγχο σε 48 δόσεις.

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας ζητούμε το ανασχεδιασμό της πάγιας ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης με αύξηση του αριθμού των δόσεων σε 36, με ένα σταθερό επιτόκιο στο 3% όπως προβλέπεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό και την δυνατότητα διαγραφής των τόκων στην περίπτωση της πρόωρης αποπληρωμής.

Παράλληλα, θεωρούμε άκρως επιτακτική την ανάγκη θεσμοθέτησης και μιας έκτακτης ρύθμισης 120 δόσεων, από ένα ύψος οφειλών και άνω, το οποίο μπορεί να καθοριστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία, καθώς έχουν την συνολικότερη εικόνα των δημοσιονομικών περιθωρίων που υπάρχουν.

Την ίδια στιγμή, μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων δεν μπορούν να λειτουργήσουν, να είναι ανταγωνιστικές και σε βάθος χρόνου να επιβιώσουν, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που τους επιβάλλονται και περιορισμούς στην έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ως εκ τούτου αιτούμαστε να παρέχεται η δυνατότητα άρσης των αναγκαστικών μέτρων και των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών, μετά τον διακανονισμό των οφειλών προς το δημόσιο, μέσω ρύθμισης, χωρίς της απαίτηση της ολικής εξόφλησης.

Κύριοι Υπουργοί,

Το αίτημα μας για δυνατότητα ρύθμισης ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών, είναι πιο επιτακτικό από ποτέ, καθώς τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει ως οικονομική «ανάσα» για την αγορά και τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας που είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει και τα έσοδα του δημοσίου.

Σε μια χώρα με κοινωνικό πρόσωπο, η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς το δημόσιο, σε αριθμό δόσεων στις οποίες μπορούν να ανταπεξέλθουν οι επιχειρήσεις, μπορεί να αποτρέψει πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει μια από τις πιο αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Ζητούμε το αυτονόητο, να δοθεί η ευκαιρία σε χιλιάδες Μικρομεσαίους Επιχειρηματίες να διακανονίσουν και εν τέλει να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.

Εν αναμονή των ενεργειών σας.

Με Τιμή

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Μερελής.