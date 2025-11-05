Συνάντηση του προέδρου του ΕΕΘ με τον πρόεδρο του ΟΑΣΘ ενόψει της διακοπής λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης

Σε πολύ θερμό κλίμα και με κοινό στόχο το μέγιστο όφελος για την Θεσσαλονίκη, την αγορά της και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτή, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας Αντιπροσωπείας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) υπό τον Πρόεδρο κ. Κυριάκο Μερελή, με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)κ. Κώστα Ταγγίρη και στελέχη του Οργανισμού.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε το σημαντικό θέμα των επιπτώσεων που θα επιφέρει η μηναία προγραμματισμένη παύση λειτουργίας της βασικής γραμμής του Μετρό από την 10η Νοεμβρίου έως της 10η Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επιμελητήριου, ο Πρόεδρος του ΕΕΘ εξέφρασε την αγωνία του για την τήρηση του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, καθώς όπως τόνισε, μια πιθανή παρέκκλιση από αυτό θα είχε τεράστιες αρνητικές συνέπειες για την εορταστική αγορά. Παράλληλα, ο κ. Μερελής εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στην βοήθεια που θα προσφέρει ο ΟΑΣΘ για την μετακίνηση του επιβατικού κοινού, αυτή τη δύσκολη περίοδο για την πόλη, ζήτησε ενημέρωση για τα μέτρα που θα ληφθούν με στόχο την διευκόλυνση των πολιτών.

Ο κ. Ταγγίρης, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε ότι ο ΟΑΣΘ έχει λάβει όλα τα μέτρα και είναι έτοιμος να συνδράμει στην εξυπηρέτηση των επιβατών που χρησιμοποιούν το Μετρό, κατά τον μήνα που αυτό θα παραμείνει κλειστό, έτσι ώστε οι συνέπειες να είναι διαχειρίσιμες. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, ο Οργανισμός δρομολογεί μία νέα λεωφορειακή γραμμή, τη Μ1, η οποία θα έχει χαρακτηριστικά ημι-εξπρές λειτουργίας και θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό. Επιπλέον, ο ΟΑΣΘ θα αυξήσει τα δρομολόγιά του σε τρεις λεωφορειακές γραμμές, 03,31 και 39, οι οποίες διέρχονται από περιοχές και άξονες που εξυπηρετούνται από το Μετρό.

Όπως τονίζει το Επιμελητήριο, η αντιπροσωπεία των Μελών Διοίκησης του ΕΕΘ, όντας ενημερωμένη για τις αλλαγές που θα επέλθουν στα εισιτήρια για τις αστικές μετακινήσεις, τόνισε ότι θα υπερασπιστεί την θέση, ώστε η διανομή των νέων ηλεκτρονικών προφορτιζόμενων εισιτηρίων να συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω καταστημάτων ψιλικών ειδών, παντοπωλείων και περιπτέρων, που διατηρούν Μέλη του Επιμελητηρίου, καθώς αποτελεί σημείο που βοηθά στην καταναλωτική κίνηση.

Κατά την διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης ο κ. Μερελής αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αστικές μεταφορές, τονίζοντας «οι μεταφορές παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Μια περιοχή χωρίς ικανό μεταφορικό δίκτυο παρακμάζει οικονομικά και κοινωνικά. Αποτελεί άμεση ανάγκη να τηρηθούν αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα κλεισίματος της βασικής γραμμής του Μετρό. Είμαι βέβαιος ότι ο ΟΑΣΘ, θα καταφέρει να φέρει εις πέρας το έργο των αστικών μετακινήσεων, αυτή την δύσκολη από πλευράς συγκοινωνιακής φόρτισης περίοδο, ενισχύοντας της λεωφορειακές γραμμές και μειώνοντας στα ελάχιστο την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού».

Στην συνάντηση αυτή εκ μέρους της Διοίκησης του ΕΕΘ μαζί με τον Πρόεδρο κ. ΚυριάκοΜερελή, συμμετείχαν τα Μέλη της Διοικητικής επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Λάσκος, Α΄Αντιπρόεδρος και κ. Σταύρος Κριτσιάνης, Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Ο κ. Λάσκος φέρει και τη ιδιότητα του Μέλους Δ.Σ. της ΟΣΕΘ Α.Ε. και ο κ. Κριτσιάνης αυτή, του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμαριάς.

Εκ μέρους του ΟΑΣΘ, μαζί με τον Πρόεδρο κ. Κώστα Ταγγίρη, παρευρέθησαν ο κ. Αλέξανδρος Βλάχος, Γενικός Διευθυντής, ο κ. Σίμος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Κίνησης, ο κ. Χρήστος Χατζηγεωργίου, Διευθυντής Ανάπτυξης και η καΒασιλική Μπατζιλιώτη, Διευθύντρια Γραφείου Προέδρου.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας των δυο φορέων, καθώς μέσα από τις συνέργειες το θετικό αποτύπωμα δράσεων και πρωτοβουλιών εκπλήρωσης κοινών στόχων προς όφελος της πόλης και του οικονομικού της περιβάλλοντος, αποκτά μεγαλύτερη δυναμική.