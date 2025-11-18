MENOY

Σπίτι μου 2: Έρχεται 5μηνη παράταση και αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων

THESTIVAL TEAM

Διπλή βελτίωση εξήγγειλε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, στο Σπίτι μου 2.

Συγκεκριμένα, ο κος Παπαθανάσης ανακοίνωσε πως θα δοθεί παράταση πέντε μηνών για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 με την καταληκτική προθεσμία να καθίσταται η 31η Μαΐου 2026 έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα, μετατίθεται και η τελική ημερομηνία εκταμίευσης, από τις 30 Ιουνίου στις 31 Αυγούστου 2026.

Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι το πρόγραμμα που τρέχει με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ήδη φτάσει στο 65%, με 1,3 δισ. ευρώ να έχουν κλειδώσει και περισσότερους από 11.000 πολίτες να έχουν αγοράσει κατοικία. Όλα τα ακίνητα που έχουν εγκριθεί έχουν ηλικία κατασκευής έως το 2007, όπως προβλέπει ο κανόνας του προγράμματος.

Και τέλος πρόσθεσε, ότι διευρύνονται τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, σε σχέση με το Σπίτι μου 1. Το όριο για άγαμο ανεβαίνει από 20.000 σε 25.000 ευρώ, για ζευγάρι από 28.000 σε 35.000 ευρώ, ενώ η προσαύξηση ανά παιδί αυξάνεται από 4.000 σε 5.000 ευρώ. Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια που σήμερα καλύπτεται έως τα 36.000 ευρώ, πλέον θα καλύπτεται έως τα 45.000 ευρώ. Στις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στα 39.000 ευρώ (από 31.000).

