Σε συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η τρίτη συνάντηση των τοπικών φόρεων του έργου “PICOBELLO” για την τοπική ανάπτυξη

Την τρίτη συνάντηση εργασίας των τοπικών ενδιαφερομένων φορέων (stakeholders) του ευρωπαϊκού έργου Picobello συνδιοργάνωσαν με επιτυχία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως συνεργαζόμενος εταίρος (associate partner) και το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ).

Η εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε πριν από λίγες ημέρες στις εγκαταστάσεις του Hellenic Design Centre στη Θεσσαλονίκη, με κύριο θέμα «Ενισχύοντας τον συμμετοχικό σχεδιασμό στις τοπικές πρωτοβουλίες και κοινότητες της Θεσσαλονίκης» είχε ως στόχο να συνεχίσει και να ενισχύσει την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και των επιστημονικών, ερευνητικών και επιχειρηματικών οργανισμών, με τα εξής ζητούμενα:

Να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των βασικών αρχών του New European Bauhaus (Βιωσιμότητα – Συμπερίληψη – Αισθητική) στα σχετικά μέσα πολιτικής και

Να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα η πράσινη μετάβαση, η συν-δημιουργία και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και άλλους τοπικούς φορείς, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για την πρόθεση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να ενσωματώσει δράσεις που απορρέουν από την υιοθέτηση των αρχών του New European Bauhaus στο νέο κύκλο χρηματοδοτήσεων.

Στη συνέχεια, η ομάδα του ΚΕΠΑ παρουσίασε τα αποτελέσματα της 3ης Διακρατικής Συνάντησης του έργου PICOBELLO, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τις καλές πρακτικές που έχουν αναδειχθεί μέσω της πλατφόρμας του Προγράμματος Interreg Europe. Στο διαδραστικό μέρος της συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με τα αποτελέσματα της προηγούμενης συνάντησης των τοπικών φορέων του έργου PICOBELLO για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που απορρέουν από την εφαρμογή των αρχών του Νew European Bauhaus στην περιοχή.

Επίσης, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν με εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού (Participation Ladder), να αποτυπώσουν το επίπεδο συμμετοχικότητας των φορέων που εκπροσωπούν, καθώς και να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις για δράσεις που θα έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα και αντίκτυπο στις κοινότητες της πόλης.