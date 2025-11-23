Προϋπολογισμός: Στις 20.000 οι νέοι διορισμοί και οι προσλήψεις το 2026

Σε περίπου 20.000 αναμένεται να ανέλθουν το 2026 οι νέοι διορισμοί και οι προσλήψεις, όπως αναφέρεται στον νέο προϋπολογισμό. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εκτιμώμενες προς υλοποίηση προσλήψεις με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2026 (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών σε παραγωγικές σχολές ένστολων), καθώς και προσλήψεις που δεν υλοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.

Η κατανομή δε των προσλήψεων αυτών στους επιμέρους φορείς θα πραγματοποιηθεί από το υπουργείο Εσωτερικών με γνώμονα τα αιτήματα και τις ανάγκες των φορέων. Την ίδια ώρα, οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης τακτικών υπαλλήλων, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, παρουσιάζουν αυξητική τάση το 2025 σε σχέση με το 2024.

Το 2024, βάσει απολογιστικών στοιχείων, αποχώρησαν συνολικά 15.200 τακτικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων το 36% από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το 16% από το υπουργείο Υγείας και το 31% συνολικά από τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, με βάση τα έως 30/6/2025 διαθέσιμα στοιχεία αποχωρήσεων του 2025, αναμένεται ότι οι αποχωρήσεις υπαλλήλων των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, θα διαμορφωθούν σε 17.361 για το 2025 και σε 15.852 για το 2026. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών για κάθε ένα από τα έτη 2025 και 2026 εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να καταλαμβάνουν τα τέσσερα προαναφερθέντα υπουργεία.

Σημειώνεται ότι, οι νέοι διορισμοί και οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού υπόκεινται σε περιορισμούς και κανόνες, προκειμένου να ελέγχεται η προκαλούμενη δαπάνη. Ειδικότερα, από το 2019 εφαρμόζεται ο κανόνας προσλήψεων- αποχωρήσεων 1:1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση. Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται συνολικά σε όλη τη Γενική Κυβέρνηση και όχι ανά κλάδο ή φορέα, έτσι ώστε να καλύπτονται κάθε χρόνο οι πραγματικές ανάγκες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, προσλήψεις τακτικού προσωπικού με αντίστοιχη μείωση έκτακτου προσωπικού ίδιας κατηγορίας) δύναται να πραγματοποιούνται διορισμοί/προσλήψεις και εκτός του κανόνα 1:1.

Οι προσλήψεις πάσης φύσεως τακτικού προσωπικού διενεργούνται βάσει του ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα πρόσληψης προσωπικού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, διαμορφώνει τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους. Οι προσλήψεις κάθε έτους καθορίζονται με βάση τις αποχωρήσεις του προηγούμενου έτους (σύμφωνα με τον κανόνα 1:1). Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού εγκρίνεται από το τακτικό υπουργικό συμβούλιο του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο έγκρισης του ενοποιημένου προγράμματος κυβερνητικής πολιτικής.

Το 2024 οι νέοι διορισμοί και οι προσλήψεις (εντός και εκτός κανόνα 1:1) τακτικών υπαλλήλων των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, ανήλθαν συνολικά σε 22.061 (συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγών σε παραγωγικές σχολές). Στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υλοποιήθηκαν 10.951 διορισμοί μόνιμου προσωπικού (ποσοστό 50% επί του συνόλου), στο υπουργείο Υγείας 4.504 διορισμοί (ποσοστό 20% επί του συνόλου), στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας 1.837 διορισμοί (8% επί του συνόλου) και στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 1.473 διορισμοί (7% επί του συνόλου).

Το 2025 οι διορισμοί που υλοποιήθηκαν έως τις 30/6/2025 και οι προσλήψεις (εντός και εκτός κανόνα 1:1) τακτικών υπαλλήλων των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, ανέρχονται σε 4.167. Ειδικότερα, στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού πραγματοποιήθηκαν 836 διορισμοί, ενώ αναμένεται ότι έως το τέλος του έτους θα έχουν πραγματοποιηθεί επιπλέον περίπου 10.000 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, έως τις 30/6/2025 υλοποιήθηκαν 828 διορισμοί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 594 διορισμοί στο υπουργείο Υγείας.

Παράλληλα, από το 2021 θεσμοθετήθηκε ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και σύμβασης μίσθωσης έργου τόσο των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης όσο και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2024, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων μη τακτικού προσωπικού σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προσδιορίστηκε σε 22.344, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2025 ο αντίστοιχος αριθμός παρέμεινε αρχικά αμετάβλητος και εν συνεχεία αυξήθηκε σε 29.344, κυρίως λόγω της κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τον τακτικό προϋπολογισμό αντί του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Περαιτέρω, για το 2026 ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το 2025.

Με την εισαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας και τον τρόπο εφαρμογής της, τα εμπλεκόμενα υπουργεία (Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) αποσκοπούν στον έλεγχο και τη συστηματική παρακολούθηση των προσλήψεων μη τακτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα.