MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα κινηθούν οι τιμές των καυσίμων μέσα στην εβδομάδα – Οι πρώτες επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

|
THESTIVAL TEAM

Αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και μεταφορών προκαλεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, του σημαντικότερου θαλάσσιου περάσματος στον πλανήτη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Newsroom» ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του ΕΒΕΠ, και ο Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπόρων Καυσίμων, ανέλυσαν τι σημαίνουν οι εξελίξεις για τις τιμές, τα καύσιμα και την εφοδιαστική αλυσίδα ενώ ζήτησαν ψυχραιμία για αποφυγή αυθαίρετων αυξήσεων.

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ σε αριθμούς

Από το συγκεκριμένο πέρασμα κινούνταν μέχρι πρόσφατα:

  • 3.000 δεξαμενόπλοια τον μήνα
  • 16,7 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα
  • 1 στα 3 λίτρα θαλάσσια μεταφερόμενου πετρελαίου
  • 1 στα 5 φορτία LNG παγκοσμίως

Παράλληλα, περίπου 20 εκατομμύρια κοντέινερ τον χρόνο διέρχονται από τις ίδιες θαλάσσιες οδούς.

Όπως εξηγεί ο Βασίλης Κορκίδης, ήδη από τις 2 Μαρτίου εταιρείες μεταφοράς κοντέινερ επέβαλαν ναύλους 1.500 δολάρια ανά κοντέινερ και 2.500 δολάρια για ειδικά κοντέινερ (ψυγεία, ειδικά φορτία).

Πολλές εταιρείες μάλιστα δεν δίνουν καν τιμές, αναστέλλοντας προσωρινά τις τιμολογήσεις μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. «Όσα πλοία είναι εν πλω και κατευθύνονται προς τη Μεσόγειο μέσω των θαλάσσιων οδών του Περσικού Κόλπου, του Άντεν, Ομάν και της Ερυθράς Θάλασσας, επιβαρύνονται με μεταφορικά.

Η τιμή του αργού παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, καθώς όπως είπε ο κ. Κορκίδης κινείται μεταξύ 74-80 δολαρίων.

Οι προθεσμιακές τιμές λειτουργούν ως «κόφτης», αποτρέποντας προς το παρόν εκτίναξη προς τα 85 -100 δολάρια.

Ο Κορκίδης τονίζει την ανάγκη για ψυχραιμία και αποφυγή αυθαίρετων αυξήσεων, που θα επιβαρύνουν αδικαιολόγητα την αγορά και τον καταναλωτή.

Η εικόνα στα πρατήρια

Σύμφωνα με τον Θέμη Κιουρτζή, η μέση τιμή της αμόλυβδης παραμένει στο 1,73 -1,75 ευρώ το λίτρο στις μεγάλες πόλεις και δεν αναμένεται άμεση αύξηση πέρα από 1 -2 λεπτά

Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη αύξηση στη ζήτηση, με τους καταναλωτές να σπεύδουν στα πρατήρια, οδηγώντας σε διπλασιασμό κατανάλωσης και ελλείψεις σε ορισμένα σημεία.

Στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης οι αυξήσεις είναι μεγάλες καθώς φτάνουν τα 32 -33 ευρώ το κυβικό.

Το φυσικό αέριο και ο κίνδυνος για την Ευρώπη

Ο κ. Κορκίδης επισήμανε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως εμφανιστεί στο φυσικό αέριο, καθώς τα διυλιστήρια στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία έχουν κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Η Ευρώπη στρέφεται στην Αλγερία ως εναλλακτική. Η τιμή εκτινάχθηκε στα 49 ευρώ τη μεγαβατώρα αλλά αποκλιμακώθηκε στα 44.

Καύσιμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Χαλκιδική: Βρέθηκε οβίδα μέσα σε οικόπεδο στη Νέα Καλλικράτεια – Η ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισε την περιοχή

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Μαρία Ηλιάκη – Η χιουμοριστική ιστορία με τον ταξιτζή στην ΕΡΤ: Μου λέει “ποια είστε εσείς;”, είμαι αγνώριστη

ΔΕΘ 6 ώρες πριν

Υπερταμείο για ΔΕΘ: Τα 120 στρέμματα θα μείνουν ανοιχτά με όλα τα χαρακτηριστικά του μητροπολιτικού πάρκου

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Συγκλονίζει ο Ιτούδης: “Έγινε έκρηξη που σκότωσε γυναίκα 700 μέτρα από το σπίτι μου”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδώνος: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο Τσέχος που προκάλεσε την καραμπόλα με θύμα τον 24χρονο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Αγρίνιο: Νεκρός 61χρονος πατέρας δύο παιδιών σε τροχαίο, έπεσε σε χαντάκι με τη μηχανή του