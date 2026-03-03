Πώς θα κινηθούν οι τιμές των καυσίμων μέσα στην εβδομάδα – Οι πρώτες επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και μεταφορών προκαλεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, του σημαντικότερου θαλάσσιου περάσματος στον πλανήτη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Newsroom» ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του ΕΒΕΠ, και ο Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπόρων Καυσίμων, ανέλυσαν τι σημαίνουν οι εξελίξεις για τις τιμές, τα καύσιμα και την εφοδιαστική αλυσίδα ενώ ζήτησαν ψυχραιμία για αποφυγή αυθαίρετων αυξήσεων.

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ σε αριθμούς

Από το συγκεκριμένο πέρασμα κινούνταν μέχρι πρόσφατα:

3.000 δεξαμενόπλοια τον μήνα

16,7 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα

1 στα 3 λίτρα θαλάσσια μεταφερόμενου πετρελαίου

1 στα 5 φορτία LNG παγκοσμίως

Παράλληλα, περίπου 20 εκατομμύρια κοντέινερ τον χρόνο διέρχονται από τις ίδιες θαλάσσιες οδούς.

Όπως εξηγεί ο Βασίλης Κορκίδης, ήδη από τις 2 Μαρτίου εταιρείες μεταφοράς κοντέινερ επέβαλαν ναύλους 1.500 δολάρια ανά κοντέινερ και 2.500 δολάρια για ειδικά κοντέινερ (ψυγεία, ειδικά φορτία).

Πολλές εταιρείες μάλιστα δεν δίνουν καν τιμές, αναστέλλοντας προσωρινά τις τιμολογήσεις μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. «Όσα πλοία είναι εν πλω και κατευθύνονται προς τη Μεσόγειο μέσω των θαλάσσιων οδών του Περσικού Κόλπου, του Άντεν, Ομάν και της Ερυθράς Θάλασσας, επιβαρύνονται με μεταφορικά.

Η τιμή του αργού παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, καθώς όπως είπε ο κ. Κορκίδης κινείται μεταξύ 74-80 δολαρίων.

Οι προθεσμιακές τιμές λειτουργούν ως «κόφτης», αποτρέποντας προς το παρόν εκτίναξη προς τα 85 -100 δολάρια.

Ο Κορκίδης τονίζει την ανάγκη για ψυχραιμία και αποφυγή αυθαίρετων αυξήσεων, που θα επιβαρύνουν αδικαιολόγητα την αγορά και τον καταναλωτή.

Η εικόνα στα πρατήρια

Σύμφωνα με τον Θέμη Κιουρτζή, η μέση τιμή της αμόλυβδης παραμένει στο 1,73 -1,75 ευρώ το λίτρο στις μεγάλες πόλεις και δεν αναμένεται άμεση αύξηση πέρα από 1 -2 λεπτά

Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη αύξηση στη ζήτηση, με τους καταναλωτές να σπεύδουν στα πρατήρια, οδηγώντας σε διπλασιασμό κατανάλωσης και ελλείψεις σε ορισμένα σημεία.

Στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης οι αυξήσεις είναι μεγάλες καθώς φτάνουν τα 32 -33 ευρώ το κυβικό.

Το φυσικό αέριο και ο κίνδυνος για την Ευρώπη

Ο κ. Κορκίδης επισήμανε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως εμφανιστεί στο φυσικό αέριο, καθώς τα διυλιστήρια στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία έχουν κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Η Ευρώπη στρέφεται στην Αλγερία ως εναλλακτική. Η τιμή εκτινάχθηκε στα 49 ευρώ τη μεγαβατώρα αλλά αποκλιμακώθηκε στα 44.