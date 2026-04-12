Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν τις αργίες του Πάσχα

Σαφείς είναι οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα κατά τις αργίες του Πάσχα, με τις αμοιβές και και τον τρόπο απασχόλησης να έχει αποσαφηνιστεί επανειλημμένως από τη ΓΣΕΕ και το ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ.

Η Κυριακή του Πάσχα αποτελεί υποχρεωτική αργία και ισχύουν όσα προβλέπονται για τις Κυριακές. Συγκεκριμένα, όσοι εργαστούν δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για κάθε ώρα απασχόλησης.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, η προσαύξηση προστίθεται στο κανονικό ωρομίσθιο, ενώ σε περίπτωση εργασίας άνω των πέντε ωρών προβλέπεται και ρεπό μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν προσαύξηση 75% για τις ώρες που εργάστηκαν, ενώ δικαιούνται και ρεπό. Αν δεν δοθεί, καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή για τις ώρες εργασίας, ως αποζημίωση.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία για όλες τις επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι απασχοληθούν, ισχύουν αντίστοιχες προσαυξήσεις.

Για τους ημερομίσθιους, προβλέπεται καταβολή του ωρομισθίου μαζί με προσαύξηση 75%, ενώ για τους μισθωτούς με σταθερό μισθό η αποζημίωση εξαρτάται από το αν η επιχείρηση λειτουργεί συνήθως τις αργίες ή όχι.

