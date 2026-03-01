Πλήγμα για τις αεροπορικές εταιρείες η κρίση στη Μέση Ανατολή

Σε ισχυρό πλήγμα για τις αεροπορικές εταιρείες εξελίσσεται η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζουν να ακυρώνουν και να εκτρέπουν πτήσεις που εξυπηρετούν την περιοχή μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Αεροπορικές εταιρείες όπως η British Airways και η Virgin Atlantic διέκοψαν τις πτήσεις τους προς τη Μέση Ανατολή, η Lufthansa επιβεβαίωσε τις ακυρώσεις πτήσεων από και προς το Τελ Αβίβ, επικαλούμενη την ασφάλεια των επιβατών και των μελών του πληρώματος ενώ στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε η Aegean στην Ελλάδα μετά την κλιμάκωση της έντασης στο Ιράν.

Ειδικότερα, η Aegean ενημέρωσε από χθες Σάββατο (28.2.2026), ότι προχωρά σε ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Οι ακυρώσεις συνεχίζονται σήμερα στο Ελ. Βενιζέλος σε συνέχεια της καθήλωσης τουλάχιστον 20 πτήσεων χθες καθώς πολλές χώρες έχουν προχωρήσει σε κλείσιμο του εναέριου χώρου τους, όπως το Ισραήλ, το Ιράν και το Ιράκ.

Ας σημειωθεί ότι το Χίθροου, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, προέτρεπε από χθες τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία πριν από την αναχώρησή τους.

Η British Airways δήλωσε ότι ακυρώνει πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ και το Μπαχρέιν για αρκετές ημέρες. Ανέφερε επίσης ότι η πτήση της το Σάββατο προς το Αμμάν της Ιορδανίας ανεστάλη.

Οι επιβάτες έσπευσαν να εκκενώσουν ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο την Κυριακή, μετά την ιρανική επιδρομή, καθώς η Τεχεράνη χτύπησε ταξιδιωτικούς κόμβους σε φιλικές προς τις ΗΠΑ χώρες του Κόλπου.

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι οι ινδικές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν σχεδόν 180 πτήσεις προς τη Δυτική Ασία σε μία μόνο ημέρα.

Σε αναστολή πτήσεις για χώρες του Περσικού Κόλπου

Οι αεροπορικές εταιρείες στον Περσικό Κόλπο παρέτειναν την αναστολή των λειτουργιών τους καθώς τα αντίποινα από το Ιράν εισέρχονται σε δεύτερη ημέρα, προκαλώντας σημαντικές διαταραχές σε ορισμένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου

Η Etihad Airways παρέτεινε τις ακυρώσεις έως τις 2 π.μ. τη Δευτέρα, ενώ η Qatar Airways δήλωσε ότι όλες οι πτήσεις εξακολουθούν να έχουν σταματήσει και ότι θα παρέχει ενημέρωση στις 9 π.μ. τη Δευτέρα.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι φρόντισε περισσότερους από 20.000 επιβάτες που επηρεάστηκαν από τη διαταραχή. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αποκλειστεί σε μια περιοχή που λειτουργεί ως παγκόσμιος υπερσυνδετικός κόμβος, συνδέοντας οποιαδήποτε δύο σημεία στον πλανήτη με μία μόνο στάση.

Όλες οι πτήσεις προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αλ Μακτούμ στο Ντουμπάι ανεστάλησαν. Μια ιρανική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές σε έναν από τους τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου.

Το Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός και εμπορικός κόμβος στη Μέση Ανατολή. Το αεροδρόμιό του είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο, χρησιμεύοντας ως έδρα της Emirates, κορυφαίας διεθνούς αεροπορικής εταιρείας.

Άλλα κράτη του Κόλπου, όπως το Κατάρ και το Μπαχρέιν, δέχτηκαν επίσης επίθεση. Τα ΗΑΕ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν, τα οποία φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, έγιναν στόχος του Ιράν σε αντίποινα για τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις που έπληξαν το Ιράν από το Σάββατο, σκοτώνοντας τον Ανώτατο Ηγέτη του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τα αεροδρόμια του Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι όλες οι πτήσεις προς και από τα δύο κύρια αεροδρόμια της πόλης έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας. «Συνιστάται στους επιβάτες να μην ταξιδεύουν στο αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή και να επικοινωνούν απευθείας με τις αντίστοιχες αεροπορικές εταιρείες τους για τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τις πτήσεις τους», ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου.

Στην πολυτελή περιοχή Palm Jumeirah του Ντουμπάι, ένα παγκόσμιο σύμβολο πολυτέλειας του εμιράτου, μια έκρηξη έπληξε το ξενοδοχείο Fairmont, που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Μια επίθεση με drone στο Διεθνές Αεροδρόμιο Zayed του Άμπου Ντάμπι – μια άλλη βασική διεθνή πύλη, σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε επτά, ανέφερε το αεροδρόμιο σε μια ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο Κατάρ, πύραυλοι αναχαιτίστηκαν πάνω από την πρωτεύουσα Ντόχα, ενώ αξιωματούχοι στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαχρέιν δήλωσαν ότι μια επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Πολλά αεροδρόμια έκλεισαν από το Σάββατο και διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν την ακύρωση ή την διακοπή των πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή.