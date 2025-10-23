MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο Berlin Global Dialogue 2025: “Χρειαζόμαστε μία ενιαία και αποτελεσματική αγορά”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την ανάγκη εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε παρέμβασή του στο Berlin Global Dialogue 2025, με θέμα τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στην παγκόσμια οικονομία.

«Δεν χρειαζόμαστε 27 αποδοτικές αγορές: χρειαζόμαστε μία ενιαία και αποτελεσματική αγορά» επεσήμανε ο κ. Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του στο Facebook. «Η ανάπτυξη της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι καθοριστική για να ενισχυθούν οι διασυνοριακές συνεργασίες και να απελευθερωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό της Ευρώπης», όπως τόνισε.

Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρει τα εξής:

Στο Berlin Global Dialogue 2025, στη θεματική «Redefining Global Cooperation in a Multipolar Age», συζητήσαμε για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στην παγκόσμια οικονομία και για το πώς οι χώρες μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές και κυρίαρχες σε έναν πολυπολικό κόσμο.

Οι κυβερνήσεις και τα κράτη αντιμετωπίζουν δύο υπαρξιακές προκλήσεις: το δημογραφικό, που επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, και την εκθετική καμπύλη της καινοτομίας, που δοκιμάζει τα οικονομικά συστήματα και τους θεσμούς μας.

Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις, πρέπει να εξαλείψουμε την περιττή γραφειοκρατία χωρίς να απορρυθμίσουμε, και να γίνουμε πιο φιλόδοξοι, πιο γρήγοροι, πιο ευέλικτοι.

Δεν χρειαζόμαστε 27 αποδοτικές αγορές: χρειαζόμαστε μία ενιαία και αποτελεσματική αγορά. Η ανάπτυξη της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι καθοριστική για να ενισχυθούν οι διασυνοριακές συνεργασίες και να απελευθερωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό της Ευρώπης.

Στον 21ο αιώνα, κυρίαρχος είναι εκείνος που δεν είναι εύθραυστος. Που μπορεί να εξελίσσεται διαρκώς διαχειριζόμενος τα ρίσκα και τις κρίσεις. Πρέπει πάνω σε σταθερές δημοσιονομικές βάσεις να χτίσουμε με καινοτόμο τρόπο το αύριο των χωρών μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Μεσολόγγι: Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία λόγω των προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Συγχαρητήρια Τασούλα στον γ.γ. του ΟΗΕ για τα 80 χρόνια από τον Καταστατικό Χάρτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Υπουργείο Άμυνας για Άγνωστο Στρατιώτη: Αναθέτουμε τη καθαριότητα του Μνημείου σε τρίτο μετά την άρνηση του Χάρη Δούκα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 23 ώρες πριν

Η OpenAI λανσάρει το νέο πρόγραμμα περιήγησης με τεχνητή νοημοσύνη, ChatGPT Atlas, για να ανταγωνιστεί τον Google Chrome

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 ώρες πριν

Ρεκόρ συλλογής ογκωδών για τον Δ. Θεσσαλονίκης – Μαζεύτηκαν πάνω από 10.000 τόνοι από την αρχή του 2025