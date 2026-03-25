Πετρέλαιο: Οι τιμές μειώνονται κατά σχεδόν 6% στις ασιατικές αγορές

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποιότητας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, μειώνεται κατά σχεδόν 6% τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με φόντο την ανακοίνωση του Ιράν πως θα ανοίξει το στενό του Χορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό ως προς τη μεταφορά υδρογονανθράκων, σε «μη εχθρικά» πλοία και τα δημοσιεύματα περί επίδοσης «σχεδίου» 15 σημείων από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Περί τις 02:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ υποχωρούσε κατά 5,92%, στα 98,30 δολάρια και αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατά 5,01%, στα 87,72 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Χιλιάδες πλοία εγκλωβισμένα δυτικά των Στενών του Ορμούζ – Μειωμένη κατά 95% η ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Αυτό είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΧΑΝΘ – Νέος πρόεδρος μετά από 16 χρόνια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Το “ευχαριστώ” της ΕΠΟ στον Μάνταλο: “Το τέλος μιας διαδρομής, η αρχή μιας παρακαταθήκης”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ξανά ο Περιφερειακός λόγω εργασιών για το Fly over – Ποια ημέρα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Συνελήφθη 61χρονος στην Αρτέμιδα για όπλα και ναρκωτικά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Η προσπάθεια του κ. Φλωρίδη να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία