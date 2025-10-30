MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρατείνεται μέχρι 15 Νοεμβρίου η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή πόθεν έσχες

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Παρατείνεται, μέχρι την 15η Νοεμβρίου, η καταληκτική προθεσμία υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων, έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023, με διάταξη τροπολογίας που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή.

Ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας, με την ιδιότητά του και ως προέδρου της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, ενημέρωσε την Τετάρτη την Ολομέλεια, ότι με την τροπολογία που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο προσδιορίζεται η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων για το έτος 2025, μέχρι την 15η Νοεμβρίου. “Είναι η τελευταία προθεσμία. Υπήρξε διετής προετοιμασία προκειμένου να γίνει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου. Πλέον, το μόνο που απαιτείται είναι ο κάθε υπόχρεος να μπει στο σύστημα και να ελέγξει αν τα στοιχεία είναι δικά του. Δεν χρειάζεται πια να τρέχει στις τράπεζες να συλλέξει στοιχεία”, είπε ο κ. Μπούρας και σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει άλλη προθεσμία υπενθυμίζοντας ότι για την παράλειψη υποβολής της δήλωσης προβλέπονται κυρώσεις. “Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Φτάνει ο κόσμος μέχρι την τελευταία στιγμή. Να γνωρίζουν όμως ότι αυτή είναι η τελευταία προθεσμία”, είπε ο κ. Μπούρας.

“Η παράταση αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας της πλατφόρμας e-pothen, στην αποφυγή υπερφόρτωσης του πληροφοριακού συστήματος λόγω ταυτόχρονων υποβολών και στην παροχή επαρκούς χρόνου για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων από όλους τους υπόχρεους”, αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση. Σημειώνεται επίσης ότι η φετινή υποβολή γίνεται για δεύτερη φορά μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-pothen οποία συνδέεται με μεγάλο αριθμό φορέων και οργανισμών, κάτι που απαιτεί περισσότερο χρόνο εξοικείωσης και προσαρμογής από τους χρήστες.

Διαβάστε μας στο Google News

