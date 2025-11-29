Πάνω από 8.500 καταγγελίες για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυμεταφορές

Αμφισβήτηση χρεώσεων λογαριασμών, αναφορές για συνεχιζόμενες βλάβες, χαμηλή ποιότητα υπηρεσίας, άρνηση παροχής υπηρεσιών αλλά και καθυστερήσεις παραδόσεων και απώλειες αντικειμένων είναι στη λίστα των παραπόνων – καταγγελιών που διαχειρίστηκε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), το έτος 2024.

Όπως προκύπτει από την έκθεση πεπραγμένων της Αρχής, την περασμένη χρονιά η ΕΕΤΤ διαχειρίστηκε συνολικά 8.599 καταγγελίες- παράπονα σχετικά με ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες, εκ των οποίων οι 7.361 αφορούσαν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με την πλειονότητα (6.366) να επιλύονται απευθείας από την ΕΕΤΤ ή να προωθούνται στους παρόχους για περαιτέρω διερεύνηση.

Το μεγαλύτερο μέρος των παραπόνων (74%) σχετιζόταν με συνδυαστικές σταθερές υπηρεσίες, δηλαδή τηλεφωνία, διαδίκτυο και συνδρομητική τηλεόραση. Η κινητή τηλεφωνία αποτέλεσε το 24% των αναφορών, ενώ ένα 2% αφορούσε άλλες υπηρεσίες, όπως αυξημένης χρέωσης ή υπηρεσίες καταλόγου.

Ειδικότερα, στην κορυφή της λίστας των προβλημάτων που ανέφεραν οι χρήστες βρέθηκαν:

-η αμφισβήτηση χρεώσεων λογαριασμών (29%),

-οι αναφορές συνεχιζόμενων βλαβών (23%),

-η χαμηλή ποιότητα υπηρεσίας (16%),

-οι καθυστερήσεις ή άρνηση παροχής υπηρεσιών (13%),

και με το υπόλοιπο (19%) να αφορά αυθαίρετες ενεργοποιήσεις ή μη απόδοση συμφωνημένων προσφορών.

Σημαντικός αριθμός καταγγελιών (952) χαρακτηρίστηκαν ως επαναληπτικές, δηλαδή περιπτώσεις όπου οι χρήστες αμφισβήτησαν τις απαντήσεις των παρόχων ή δήλωσαν ότι το πρόβλημα δεν επιλύθηκε. Αντιθέτως, 43 καταγγελίες κρίθηκαν εκτός αρμοδιοτήτων της Αρχής.

Ταχυδρομικές υπηρεσίες – Καθυστερήσεις παραδόσεων και απώλειες αντικειμένων

Στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ διαχειρίστηκε 1.238 παράπονα, τα οποία αφορούσαν κυρίως καθυστερήσεις παραδόσεων, απώλειες αντικειμένων και θέματα χρεώσεων.