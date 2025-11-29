MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 8.500 καταγγελίες για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυμεταφορές

|
THESTIVAL TEAM

Αμφισβήτηση χρεώσεων λογαριασμών, αναφορές για συνεχιζόμενες βλάβες, χαμηλή ποιότητα υπηρεσίας, άρνηση παροχής υπηρεσιών αλλά και καθυστερήσεις παραδόσεων και απώλειες αντικειμένων είναι στη λίστα των παραπόνων – καταγγελιών που διαχειρίστηκε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), το έτος 2024.

Όπως προκύπτει από την έκθεση πεπραγμένων της Αρχής, την περασμένη χρονιά η ΕΕΤΤ διαχειρίστηκε συνολικά 8.599 καταγγελίες- παράπονα σχετικά με ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες, εκ των οποίων οι 7.361 αφορούσαν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με την πλειονότητα (6.366) να επιλύονται απευθείας από την ΕΕΤΤ ή να προωθούνται στους παρόχους για περαιτέρω διερεύνηση.

Το μεγαλύτερο μέρος των παραπόνων (74%) σχετιζόταν με συνδυαστικές σταθερές υπηρεσίες, δηλαδή τηλεφωνία, διαδίκτυο και συνδρομητική τηλεόραση. Η κινητή τηλεφωνία αποτέλεσε το 24% των αναφορών, ενώ ένα 2% αφορούσε άλλες υπηρεσίες, όπως αυξημένης χρέωσης ή υπηρεσίες καταλόγου.

Ειδικότερα, στην κορυφή της λίστας των προβλημάτων που ανέφεραν οι χρήστες βρέθηκαν:

-η αμφισβήτηση χρεώσεων λογαριασμών (29%),

-οι αναφορές συνεχιζόμενων βλαβών (23%),

-η χαμηλή ποιότητα υπηρεσίας (16%),

-οι καθυστερήσεις ή άρνηση παροχής υπηρεσιών (13%),

  • και με το υπόλοιπο (19%) να αφορά αυθαίρετες ενεργοποιήσεις ή μη απόδοση συμφωνημένων προσφορών.

Σημαντικός αριθμός καταγγελιών (952) χαρακτηρίστηκαν ως επαναληπτικές, δηλαδή περιπτώσεις όπου οι χρήστες αμφισβήτησαν τις απαντήσεις των παρόχων ή δήλωσαν ότι το πρόβλημα δεν επιλύθηκε. Αντιθέτως, 43 καταγγελίες κρίθηκαν εκτός αρμοδιοτήτων της Αρχής.

Ταχυδρομικές υπηρεσίες – Καθυστερήσεις παραδόσεων και απώλειες αντικειμένων
Στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ διαχειρίστηκε 1.238 παράπονα, τα οποία αφορούσαν κυρίως καθυστερήσεις παραδόσεων, απώλειες αντικειμένων και θέματα χρεώσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Γιώργος Μουκίδης για τον πρώτο AI τραγουδιστή: “Δεν αξίζει τον κόπο ούτε να το σχολιάσουμε”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Λέσβος: “Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν” – Όσα λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Περού: Τραγωδία πριν τον τελικό του Copa Libertadores – Σκοτώθηκε οπαδός της Παλμέιρας σε δυστύχημα με λεωφορείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε κατάστημα στα Σεπόλια – Συνελήφθη 36χρονος αλλοδαπός

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Νέο ηχητικό από τη δολοφονία στη Σαλαμίνα – Λίγο πριν πεθάνει η 75χρονη έψελνε το “Πάτερ Ημών”

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 14 ώρες πριν

Ο Χάρτης των Γεύσεων επιστρέφει σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη