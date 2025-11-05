Οι τιμές του καφέ το 2025: Πού πίνεις τον φθηνότερο και πού τον ακριβότερο – Η τιμή του στη Θεσσαλονίκη

Το Pricefox, ο σύμβουλός σου στην εξοικονόμηση και η πλατφόρμα σύγκρισης και αγοράς ασφαλειών αυτοκινήτου, επιστρέφει και φέτος με τη σύγκριση τιμών καφέ στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.

Με πραγματικές τιμές από γνωστή πλατφόρμα delivery και δεδομένα για τις 6 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, βλέπουμε πως η φετινή χρονιά φέρνει αυξήσεις, με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

Συγκεκριμένα η σύγκριση έγινε για:

Αττική

Θεσσαλονίκη

Πάτρα

Λάρισα

Βόλο

Ηράκλειο Κρήτης

Ο φρέντο καπουτσίνο παραμένει, όπως και το 2024 ο πιο ακριβός καφές στις περισσότερες περιοχές, ενώ ο ελληνικός εξακολουθεί να είναι ο φθηνότερος.

Αθήνα: Αυξάνονται οι τιμές του καφέ, ακριβοί οι φρέντο

Στην Αθήνα οι τιμές ανέβηκαν σχεδόν σε όλα τα είδη.

Συνολικά στην πρωτεύουσα, ο πιο οικονομικός καφές παραμένει ο εσπρέσο στα €1,10, ενώ ο φρέντο καπουτσίνο φτάνει μέχρι €3,20, κρατώντας τον τίτλο του ακριβού στην περιοχή.

Αν συγκρίνουμε με το 2024, βλέπουμε κάτι ενδιαφέρον:

Οι χαμηλότερες τιμές ανέβηκαν σχεδόν παντού (στα 6 από τα 7 είδη), με μοναδική εξαίρεση τον εσπρέσο, που μάλιστα έπεσε λίγο ( -€0,30 ).





Οι υψηλότερες τιμές ανέβηκαν επίσης στα 5 από τα 7 είδη, ενώ έπεσαν σε φίλτρου (-€0,50) και φραπέ (-€0,20).

Πού βλέπουμε τις μεγαλύτερες διαφορές;

Στην ανώτερη τιμή του εσπρέσο , που ανέβηκε κατά +€0,60 .



Και στις χαμηλότερες τιμές των φρέντο, που ανέβηκαν κατά +€0,40, δηλαδή ακόμα και τα πιο φθηνά φρέντο γίνονται πιο ακριβά.

Τι κρατάς:

Οι τιμές ανεβαίνουν και στους φθηνότερους καφέδες και πλέον δεν βρίσκεις εύκολα χαμηλότερες τιμές.

Τα φρέντο, παραμένουν σταθερά τα ακριβότερα. Αν θες κρύο καφέ, πληρώνεις λίγο παραπάνω.

Θεσσαλονίκη: Σταθερές τιμές με πτώσεις στους ακριβότερους καφέδες

Ο φθηνότερος καφές στη συμπρωτεύουσα είναι ο ελληνικός στα €1,40, ενώ ακριβότερος ο φρέντο καπουτσίνο €2,80.

Σε σχέση με το 2024:

Ελάχιστες τιμές: κυρίως ανοδικά σε 4 από τα 7 είδη, αλλά οι αυξήσεις ήταν μικρές.





Μέγιστες τιμές: κυρίως πτωτικές σε 4 από τα 7 είδη, με μεγαλύτερη πτώση στον καφέ φίλτρου (-€0,50).

Πού βλέπουμε τις μεγαλύτερες διαφορές;

Στην μείωση των υψηλών τιμών, δηλαδή οι τιμές στους πιο ακριβούς καφέδες έπεσαν, μειώνοντας τις μεγάλες διαφορές ανά είδος.

Τι κρατάμε:

Οι τιμές στη Θεσσαλονίκη παραμένουν σταθερές αλλά βλέπουμε και πτώσεις στα ακριβότερα είδη. Οι χαμηλότερες τιμές ανέβηκαν ελαφρώς, ενώ οι υψηλότερες σε μερικά είδη υποχώρησαν.

Συνολικά, η διαφορά ανάμεσα στον φθηνότερο και τον ακριβότερο καφέ στενεύει, χωρίς δραματικές αλλαγές, προσφέροντας πιο ισορροπημένες τιμές για τους Θεσσαλονικείς.

Πάτρα: Tο φθηνότερο εσπρέσο της χώρας!

Ο φθηνότερος καφές στην Πάτρα είναι ο ελληνικός στα €1,20 ενώ ο ακριβότερος είναι ο φρέντο καπουτσίνο και ο φίλτρου που φτάνουν τα €3.

Σε σχέση με το 2024:

Ελάχιστες τιμές: ανέβηκαν σε 5 από τα 7 είδη, με εξαίρεση τον ελληνικό , που μειώθηκε κατά -€0,20 .





Μέγιστες τιμές: αυξήθηκαν σε 6 από τα 7 είδη, με έντονη άνοδο στο φρέντο καπουτσίνο που αυξήθηκε κατά €0,60 σε σχέση με πέρυσι.



Πού βλέπουμε τις μεγαλύτερες διαφορές;

Σχεδόν σε όλα τα είδη αυξήθηκαν οι υψηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη να παρατηρείται στο φρέντο καπουτσίνο και στον καφέ φίλτρου.

Τι κρατάμε:

Παρά την αύξηση στις υψηλές τιμές, η Πάτρα παραμένει στις φθηνότερες πόλεις. Τα φρέντο είναι πιο προσιτά και ο εσπρέσο της πόλης είναι ο πιο φθηνός στην Ελλάδα.

Λάρισα: Σταθερές τιμές με μικρές αυξήσεις

Ο φθηνότερος καφές στη Λάρισα είναι ο εσπρέσο και ο ελληνικός και ο εσπρέσο στα €1,83, ενώ ο ακριβότερος είναι ο φρέντο καπουτσίνο που φτάνει μέχρι και €2,80.

Σε σχέση με το 2024:

Ελάχιστες τιμές: ανέβηκαν ελαφρώς σε 3 από τα 7 είδη, ενώ στα υπόλοιπα παραμένουν σταθερές ή λίγο χαμηλότερες.



Μέγιστες τιμές: ελαφρώς ανοδικές σε 5 από τα 7 είδη, με τη μεγαλύτερη αύξηση στο φραπέ και στο καπουτσίνο με +€0,30.

Πού βλέπουμε τις μεγαλύτερες διαφορές;

Οι τιμές γενικά είναι σχετικά σταθερές. Τη μεγαλύτερη διαφορά τη βλέπουμε στις ήπιες αυξήσεις στις υψηλότερες τιμές.

Τι κρατάμε:

Η Λάρισα διατηρεί σταθερή εικόνα τιμών, με μικρές αυξήσεις, προσφέροντας ελεγχόμενες διαφορές ανά καφέ.

Βόλος: Προσιτές επιλογές για κάθε καφέ

Ο φθηνότερος καφές στον Βόλο είναι ο ελληνικός στα €1,50, ενώ ο ακριβότερος είναι ο φρέντο καπουτσίνο που φτάνει τα €2,70.

Σε σχέση με το 2024:

Ελάχιστες τιμές : ανέβηκαν σε 4 από τα 7 είδη, ενώ στα υπόλοιπα παραμένουν σταθερές ή λίγο χαμηλότερες.





Μέγιστες τιμές: μισές αυξήθηκαν, μισές έπεσαν, με τη μεγαλύτερη πτώση στον καφέ φίλτρου (-€0,60).

Πού βλέπουμε τις μεγαλύτερες διαφορές;

Η μεγαλύτερη πτώση σε σχέση με πέρυσι έγινε στις υψηλότερες τιμές του καφέ φίλτρου αλλά και στην αύξηση των χαμηλότερων τιμών στα φρέντο.

Τι κρατάμε:

Ο Βόλος προσφέρει προσιτές επιλογές σχεδόν για κάθε καφέ, με τις αυξήσεις να είναι ήπιες και τα φρέντο να παραμένουν σχετικά προσιτά σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις.

Κρήτη (Ηράκλειο): Τα φρέντο εκτοξεύουν τις τιμές

Ο φθηνότερος καφές στην Κρήτη είναι ο ελληνικός στα €1,50, ενώ ο ακριβότερος είναι ο φρέντο καπουτσίνο στα €3,3, με τον φίλτρου επίσης πολύ ψηλά στα €3..

Σε σχέση με το 2024:

Ελάχιστες τιμές: κυρίως σταθερές ή λίγο χαμηλότερες



Μέγιστες τιμές: ανέβηκαν σε όλα τα είδη, με μεγάλες διαφορές. Το ακριβότερο καπουτσίνο αυξήθηκε κατά €0,80, το φρέντο καπουτσίνο κατά €0,70, ενώ ο φραπέ κατά €0,70.

Πού βλέπουμε τις μεγαλύτερες διαφορές;

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούνται στις υψηλότερες τιμές, ιδίως στο καπουτσίνο, το φρέντο καπουτσίνο και τον φραπέ.

Τι κρατάμε:

Η Κρήτη παραμένει η πιο ακριβή περιοχή συνολικά, με τα φρέντο να είναι ιδιαίτερα ακριβά και τις υψηλότερες τιμές να ανεβαίνουν έντονα.

