MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πληρωμές από ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ για την επόμενη εβδομάδα

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Τον χάρτη των πληρωμών από τις 14 έως τις 17 Απριλίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Συνολικά θα καταβληθούν 49.008.656,14 ευρώ σε 39.962 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ στις 14 Απριλίου θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές π. ΟΑΕΕ.

Από τις 14 Απριλίου έως τις 17 Απριλίου θα καταβληθούν ακόμη 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν τέσσερις βασικές καταβολές μέσα στην ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, θα δοθούν 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Παράλληλα, 3.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Επιπλέον, 13.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 1.800.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε κλίμα κατάνυξης η συνάντηση των πέντε επιταφίων στην πλατεία Αριστοτέλους – Δείτε εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Συνελήφθη εγγονή γνωστού πολιτικού στο κέντρο της Αθήνας για κατοχή ναρκωτικών

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ο Νετανιάχου αποβάλλει την Ισπανία από το κέντρο συντονισμού για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν 40 παράνομες ιχθυοπαγίδες στη Νέα Μηχανιώνα

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Στον “αέρα” οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν – Αβέβαιη η συμμετοχή του Ιράν λόγω των βομβαρδισμών στον Λίβανο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 61χρονη – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή – Δείτε βίντεο