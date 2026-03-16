Νέος Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ ο Μιχάλης Μαυρόπουλος

Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) αναλαμβάνει ο Μιχάλης Μαυρόπουλος, όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο, κάνοντας λόγο για “ένα στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε μεγάλους οργανισμούς στους κλάδους των μεταφορών & logistics, του τουρισμού και της τεχνολογίας”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπερταμείου, ο Μιχάλης Μαυρόπουλος διαθέτει μακρά πορεία σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες όπως UPS, TUI και Hilton, έχοντας διατελέσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει ηγηθεί σύνθετων οργανισμών επιτυγχάνοντας επανειλημμένα επιχειρησιακούς μετασχηματισμούςκαι ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα.

Προέρχεται από το Liknoss Group,κορυφαίος όμιλοςtraveltechnology στην περιοχή της Μεσογείου, όπου διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και ηγήθηκε του στρατηγικού μετασχηματισμού της εταιρείας. Στο παρελθόν υπήρξε RegionalDirectorEastMediterranean στην TUIDestinationExperiences, όπου ήταν υπεύθυνος για δραστηριότητες σε 15 χώρες με περισσότερους από 3.500 εργαζόμενους, ενώ διετέλεσε επίσης ManagingDirector της TUIHellas, οδηγώντας την εταιρεία σε σημαντική επιχειρησιακή ανάκαμψη και ισχυρή ανάπτυξη.

Στην UPS ακολούθησε μια μακρά και ανοδική επαγγελματική πορεία, αναλαμβάνοντας διαδοχικά θέσεις αυξημένης ευθύνης και φτάνοντας στη θέση του Managing Director για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Στον ρόλο αυτό είχε την ευθύνη για δραστηριότητες σε πολλές χώρες, συμβάλλοντας καθοριστικά στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της εταιρείας. Στο πλαίσιο της διεθνούς του διαδρομής στη UPSέχει εργαστεί επίσης στη Σαουδική Αραβία, στο Βέλγιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.Ο κ. Μαυρόπουλος είναι κάτοχος MBA από το UniversityofLouisville στις ΗΠΑ, ενώ έχει παρακολουθήσει και το πρόγραμμα GlobalHighPerformanceLeadership του IMD στη Λωζάνη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε:«Καλωσορίζουμε τον Μιχάλη Μαυρόπουλο στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ. Η μακρά διεθνής εμπειρία του στη διοίκηση μεγάλων οργανισμών, σε συνδυασμό με το ισχυρό του αποτύπωμα στον κλάδο των μεταφορών &logisticsκαι της εξυπηρέτησης πελατών, αποτελούν σημαντικά εχέγγυα για την επόμενη ημέρα των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Είμαστε βέβαιοι ότι η εμπειρία και η γνώση του θα συμβάλουν ουσιαστικά στην εταιρία και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκονταΠαράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Μάριο Τέμπο για την ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά του κατά τη μεταβατική περίοδο, κατά την οποία άσκησε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.»