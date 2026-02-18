MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα Γενική Διευθύντρια του ΣΒΕ η Βίκυ Λοΐζου

|
THESTIVAL TEAM

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος ανακοινώνει ότι καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας αναλαμβάνει η Βίκυ Λοΐζου.

Η κα Λοΐζου έχει ασκήσει ηγετικούς ρόλους με κανονιστική και εκτελεστική ευθύνη σε εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας σε θεσμικό μετασχηματισμό, διαχείριση κρίσεων και συντονισμό σύνθετων διοικητικών συστημάτων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών στους τομείς της βιομηχανίας, των ιδιωτικών επενδύσεων, της οικονομικής διπλωματίας και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ κα Λουκία Σαράντη, δήλωσε σχετικά: «Με χαρά καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΣΒΕ τη νέα Γενική Διευθύντρια κα Βίκυ Λοΐζου. Είμαι σίγουρη ότι θα βοηθήσει πολύ στη συνεχή προσπάθειά μας να γίνει ο ΣΒΕ ακόμα πιο αποτελεσματικός για τις επιχειρήσεις – μέλη του και ακόμα πιο ουσιαστικός στις παρεμβάσεις του για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας».

Σύντομο βιογραφικό

Η Βίκυ Λοΐζου  έχει ασκήσει ηγετικούς ρόλους με κανονιστική και εκτελεστική ευθύνη, συμβάλλοντας σε θεσμικό μετασχηματισμό, διαχείριση κρίσεων και συντονισμό σύνθετων διοικητικών συστημάτων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών στους τομείς της βιομηχανίας, των ιδιωτικών επενδύσεων, της οικονομικής διπλωματίας και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Συγκεκριμένα, έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας, Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Γενική Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Πρόεδρος της Enterprise Greece, Γενική Γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών & Αναπτυξιακών Πολιτικών (Προεδρία της Κυβέρνησης) και Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης.

Στους τομείς ευθύνης της είχε την εθνική βιομηχανική πολιτική και την ανταγωνιστικότητα, τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, τις κρατικές ενισχύσεις και τα αναπτυξιακά εργαλεία, την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση εξαγωγών, καθώς και τον οριζόντιο συντονισμό μεταρρυθμίσεων και τη διαχείριση κρίσιμων οικονομικών προκλήσεων.

Η εμπειρία της εκτείνεται σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την εθνική οικονομία, όπως η άμυνα, η εκπαίδευση και η υγεία, με έμφαση στη διασύνδεση θεσμικών παρεμβάσεων με την παραγωγική βάση, την αγορά εργασίας και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Παράλληλα, διαθέτει και σημαντική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, από τη συμμετοχή της σε οικογενειακές επιχειρήσεις στον τουριστικό και κατασκευαστικό κλάδο, με αντικείμενο ιδιωτικά έργα.

Είναι Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος, με μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διοίκηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4 ώρες πριν

Λέκκας για κατολισθήσεις: Πολλές περιοχές είναι υψηλού κινδύνου – Ώριμες οι συνθήκες για καινούργια φαινόμενα

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Η συγκινητική ιστορία της Daisy, του λαμπραντόρ που επέστρεψε στους ιδιοκτήτες του 7 χρόνια μετά την εξαφάνισή του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Μήνυμα από το 112 στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου

MARKET 23 ώρες πριν

Discount Markt: Προσφορές που δεν χάνονται για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαρτίου – Τι αλλάζει λόγω Καθαράς Δευτέρας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή