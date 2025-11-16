Κρόνος στους Ιχθύες μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2026: Οικονομικές επιτυχίες για 3 ζώδια

Ο Κρόνος, ο πλανήτης της εργασίας και της πειθαρχίας, συνεχίζει να κινείται στο ζώδιο των Ιχθύων μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 2026. Συγκεκριμένα θα βρίσκεται στην 26η μοίρα των Ιχθύων την Πρωτοχρονιά του 2026 και στις 13 Φεβρουαρίου θα περάσει στη μηδενική μοίρα του Κριού, όπου και θα παραμείνει μέχρι τον Απρίλιο του 2028.

Ακολουθούν τα ζώδια που αναμένεται να προσελκύσουν επιτυχίες και οικονομική ευημερία κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης:

Δίδυμος

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες αυτού του ζωδίου μπορεί να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επαγγελματικής τους επιτυχίας. Αυτό συμβαίνει επειδή η πορεία του Κρόνου στον διαισθητικό Ιχθύ βοηθά τους Διδύμους να ξέρουν τι να πουν την κατάλληλη στιγμή. Η δημοσίευση βίντεο που γίνονται viral, η διοργάνωση διαφημιστικών εκστρατειών ή η συγγραφή μιας σειράς βιβλίων με μεγάλες πωλήσεις είναι μερικές από τις συναρπαστικές δυνατότητες.



Αυτό που οδηγεί τους Διδύμους στην κορυφή της φήμης είναι οι πιστοί τους οπαδοί. Οι άνθρωποι εκτιμούν την ικανότητα αυτού του ζωδίου να διαισθάνεται τις ανάγκες τους και υποστηρίζουν τους Διδύμους με διάφορους τρόπους. Οι σταθεροί πελάτες, οι αφοσιωμένοι θαυμαστές και οι πιστοί συνδρομητές μπορούν να κάνουν αυτό το ζώδιο γνωστό σε όλους.

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι Δίδυμοι να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για δουλειά κατά τη διάρκεια της διέλευσης του Κρόνου από τους Ιχθύς. Η εύρεση εργασίας σε μια ξένη χώρα μπορεί να ωθήσει αυτό το ζώδιο να δημιουργήσει μια δεύτερη βάση, ειδικά αν η δουλειά τους βρίσκεται σε μέρος που πρωταγωνιστεί το υγρό στοιχείο.

Ζυγός

Η σταθεροποιητική επιρροή του Κρόνου μπορεί να βοηθήσει τους Ζυγούς να βρουν μια σταθερή δουλειά ή δεύτερη εργασία με τακτικές απολαβές. Ενώ τα άλλα ζώδια αγωνίζονται να βρουν μια δουλειά που να τους εξασφαλίζει τα προς το ζην, οι Ζυγοί δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να βρουν μια αξιόπιστη εργασία. Αυτό το ζώδιο όχι μόνο θα έχει μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία, αλλά θα έχει και περισσότερο χρόνο για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες που αγαπά.



Δεδομένου ότι ο Κρόνος κινείται στον καλλιτεχνικό Ιχθύ, θα υπάρχει ζήτηση για τις δημιουργικές δεξιότητες του Ζυγού. Είτε αυτό το ζώδιο θέλει να εργαστεί ως μουσικός, φωτογράφος, σχεδιαστής ή συγγραφέας, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να αμείβεται για τις καλλιτεχνικές του δεξιότητες.

Η διέλευση του Κρόνου από τους Ιχθύς κάνει επίσης αυτή την περίοδο ιδανική για τους Ζυγούς να αποκτήσουν δεξιότητες που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και να δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό portfolio. Η πρακτική εξάσκηση και η έκθεση στον επιθυμητό τομέα αυτού του ζωδίου θα τους βοηθήσει να βρουν την εργασία των ονείρων τους. Η σκληρή παρασκηνιακή δουλειά τώρα μπορεί να οδηγήσει σε μια θέση εργασίας στο προσκήνιο, μόλις ο Κρόνος μετακινηθεί στον Κριό το 2026.

Υδροχόος

Ο σοβαρός Κρόνος βοηθά τον Υδροχόο να βρει μια δουλειά με μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια. Είτε ο εφευρετικός Υδροχόος θέλει να εργαστεί εξ αποστάσεως, με πλήρη απασχόληση ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, αυτό το ζώδιο μπορεί να βρει μια προσοδοφόρα θέση που θα εξαλείψει τα χρέη και θα δημιουργήσει αποταμιεύσεις.



Για τους Υδροχόους που είναι επιχειρηματίες, μια σταθερή ροή πελατών μπορεί να οδηγήσει την επιχείρησή τους στο επόμενο επίπεδο. Η πορεία του Κρόνου στον μυστικιστικό Ιχθύ σημαίνει ότι αυτές οι εργασίες θα είναι τόσο οικονομικά όσο και πνευματικά ικανοποιητικές για τον Υδροχόο. Θα είναι μεγάλη ανακούφιση για αυτό το ζώδιο να εκτελεί εργασίες που όχι μόνο αυξάνουν το εισόδημά του, αλλά και ικανοποιούν τη συνείδησή του.

Οι Υδροχόοι που θέλουν να κάνουν μετάβαση σε έναν νέο κλάδο είναι τυχεροί. Επειδή ο Ιχθύς είναι ένα μεταβλητό ζώδιο, η αλλαγή καριέρας θα είναι ευκολότερη από το συνηθισμένο για τους Υδροχόους. Η επιδίωξη μιας καριέρας που αξιοποιεί την πρωτοτυπία του Υδροχόου θα είναι επικερδής, είτε πρόκειται για επιστήμη, τέχνη ή ανθρωπιστικό έργο.

Πηγή: instyle.gr