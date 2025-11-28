Η ΑΑΔΕ σφράγισε γνωστό νυχτερινό κέντρο στην “καρδιά” της Θεσσαλονίκης
THESTIVAL TEAM
Τριήμερο λουκέτο σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στην “καρδιά” της Θεσσαλονίκης έλαβε η ΑΑΔΕ.
Η Αρχή σφράγισε το κατάστημα για φορολογικές παραβάσεις, όπως αναγράφεται στην επιγραφή που τοποθέτησε στην είσοδο του καταστήματος.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το κατάστημα σφραγίστηκε για το διάστημα 27-29 Νοεμβρίου.
