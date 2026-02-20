Φορολογικοί έλεγχοι: Τα κριτήρια και οι υποθέσεις που θα βρεθούν στο στόχαστρο των “Ράμπο” της ΑΑΔΕ

Στο πεδίο δράσης των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τους επόμενους μήνες, θα βρεθούν εκκρεμείς υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, επιστροφές φόρων, υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες ή από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής, υποθέσεις που διαβιβάστηκαν από το ελληνικό FBI, επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα αλλά και αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

Τα κριτήρια των 72.800 φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν στη διάρκεια του 2026, με «πυξίδα» αλγόριθμους και point system, καθορίζει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Για τον έλεγχο όλων των υποθέσεων θα εφαρμοστούν κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, ειδικοί αλγόριθμοι, ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο τελικής μοριοδότησης αλλά και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ. Οι περιπτώσεις με τη μεγαλύτερη βαθμολογία ρίσκου θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα.

Το μεγαλύτερο βάρος της δράσης θα επωμισθούν οι ελεγκτές της νέας μονάδας «ΔΕΟΣ», οι οποίοι θα αξιοποιήσουν όλα τα νέα ψηφιακά εργαλεία, μεταξύ των οποίων και το Bank Account Nexus Crosscheck Application (BANCAPP), το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας, το οποίο ενισχύεται και διευρύνεται.

Με στόχο τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων, στο σύστημα εντάσσονται πλέον, πέραν των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων πληρωμών, και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών, καθώς και ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με ή χωρίς φυσική παρουσία, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οδηγίες

Με βάση τις οδηγίες του κ. Πιτσιλή, από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 80% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας ενώ τουλάχιστον το 75% του συνόλου των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, θα αφορά καταρχήν σε ελέγχους των τελευταίων 3 ετών για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ελέγχονται άμεσα υποθέσεις:

Που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

Επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.

Που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής.

Σχετικές με εκθέσεις ελέγχου/έρευνας των ΥΕΔΔΕ.

Πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος καθώς και υποθέσεις που διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον είναι μείζονος σημασίας ή προκύπτουν ενδείξεις ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής.

Ακόμα, στο στόχαστρο θα βρεθούν και οι υποθέσεις που αφορούν:

Στη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, επιβολή προστίμων και ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.

Ελέγχους τυχαίου δείγματος και όσων δεν διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2021-2025.

Συμμόρφωσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας καθώς και υποθέσεις για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα υπόχρεα πρόσωπα που εποπτεύονται από την ΑΑΔΕ.

Αδικήματα του Ποινικού Κώδικα όπως δωροληψία πολιτικών προσώπων και υπαλλήλων, και:

Υποθέσεις ελέγχων επί αμφισβήτησης ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος.

Ακίνητα

Θα ελεγχθούν επίσης όλες οι υποθέσεις Φορολογίας Μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση – προσωρινή αξία της ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ (Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου).

