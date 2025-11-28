Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα καταβλήθηκε σε 900.000 δικαιούχους – Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν το έλαβαν

Καταβλήθηκαν σήμερα, Παρασκευή, 199.558.299 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 886.883 δικαιούχων για την επιστροφή ενός ενοικίου για τις μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024, όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ.

Η επιστροφή ενοικίου χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου).

Ποσά ενίσχυσης

Για κύρια κατοικία: Έως 800 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για φοιτητική κατοικία: Έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή.

Ειδικότερα, το ποσό της επιστροφής είναι ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό υπολογίστηκε με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων

Το ποσό της ενίσχυσης θα καταβληθεί σήμερα και στους δικαιούχους μισθωτές οι οποίοι υπέβαλαν έως τις 20/10/2025 τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος, βεβαίωση σπουδών) στην αρμόδια για την παραλαβή τής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), για τις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής:

δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (Δημόσιο) ή

υποβάλλει χειρόγραφα δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. ανήλικοι)

Για όσους μισθωτές ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες και δεν υπέβαλαν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έως τις 20.10.2025, η ενίσχυση θα καταβληθεί σε επόμενο στάδιο, εφόσον τα υποβάλλουν το αργότερο έως τις 31.12.2025.

Δυνατότητα Υποβολής Αιτήματος Επανεξέτασης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δικαιούχοι μισθωτές στους οποίους:

δεν θα καταβληθεί η ενίσχυση για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών της οικογένειας,

θα καταβληθεί μικρότερο ποσό ενίσχυσης από το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024, εφόσον το ποσό που καταβλήθηκε έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους, προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα και δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό ενίσχυσης,

δεν θα καταβληθεί η ενίσχυση λόγω εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία (φοιτητές οι οποίοι έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και είναι οι ίδιοι δικαιούχοι της ενίσχυσης),

μπορούν έως τις 31.12.2025 μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Τα Αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Κατηγορία υπηρεσιών: Φορολογία > Θεματική Ομάδα: Εισόδημα > Διαδικασία: Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού ενοικίου του άρθρου 70 του ν. 5217/2025, να υποβάλουν ψηφιακά τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης το προσεχές διάστημα.

Κριτήρια Χορήγησης της Ενίσχυσης

Για τη λήψη της ενίσχυσης, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ανάλογα με το είδος της κατοικίας (κύρια ή φοιτητική).

Για μίσθωση κύριας κατοικίας, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα):

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ.

Έγγαμοι ή Μέλη Συμφώνου Συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές Οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Περιουσιακά κριτήρια:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (με βάση τα στοιχεία ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής της ενίσχυσης) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

120.000 ευρώ για τους άγαμους.

120.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας:

Εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, ανεξάρτητα από το αν η φοιτητική κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση του ίδιου του φοιτητή.

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της ενίσχυσης γίνεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.

Επισημαίνεται ότι δεν κατέστη δυνατή η επιστροφή επιδότησης ενοικίου σε περίπου 30.000 δικαιούχους, καθώς δεν είχαν γνωστοποιήσει λογαριασμό ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν εκ νέου από την Αρχή προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στη δήλωση ΙΒΑΝ λογαριασμού στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Επιπλέον, η Ανεξάρτητη Αρχή θα προχωρά σε τακτικούς ελέγχους των συστημάτων της για δήλωση νέων ΙΒΑΝ λογαριασμών προκειμένου να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι εκκρεμείς πληρωμές το αμέσως επόμενο διάστημα.

Επικοινωνία – Υποστήριξη

