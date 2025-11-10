MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με το σκηνικό του καιρού να αλλάζει, σήμερα Δευτέρα 10/11 ανοίγει η πλατφόρμα για το φετινό επίδομα θέρμανσης.

Ήδη, η διάθεση του πετρελαίου έχει ξεκινήσει από τα μέσα Οκτωβρίου.

Το επίδομα θα κυμαίνεται από 100 € έως 1.200 €, ενώ η πληρωμή της α’ δόσης θα γίνει στις 23 Δεκεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακής πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές – Δημοφιλείς Εφαρμογές – myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

«Στις 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση, τρεις θα είναι οι πληρωμές με την πρώτη να καταβάλλεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στις 23 Δεκεμβρίου. Η δεύτερη τον Μάιο και η τρίτη τον Ιούλιο του 2026», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος στο ΕΡΤnews.

Αυστηρά τα εισοδηματικά κριτήρια

Για την περίοδο 2025-2026, οι δικαιούχοι θα ελεγχθούν με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά τους κριτήρια. Τα ετήσια εισοδήματα ορίζονται έως 16.000 ευρώ για άγαμο και έως 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με αύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο εισοδήματος φτάνει τις 29.000 ευρώ. Επιπλέον, εισάγεται ανώτατο όριο στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση για καλύτερη στόχευση.

Στο σκέλος των περιουσιακών στοιχείων (βάσει ΕΝΦΙΑ 2025), το όριο διαμορφώνεται στις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Επίδομα θέρμανσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Βόνιτσα: Κατέληξε 47χρονος υπάλληλος καθαριότητας μετά από εργατικό ατύχημα

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Τουλάχιστον δύο νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ στις Φιλιππίνες

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ρωσία: Ελικόπτερο τύπου Ka-226 συνετρίβη σε χωρίο – Νεκροί 4 επιβάτες, στελέχη ρωσικής αμυντικής εταιρείας

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

The Roadshow: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μας σύστησε τον πατέρα του, Αναστάσιο ταξιδεύοντας στη γενέτειρα του

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Υπ. Τουρισμού: Η Ελλάδα χαιρετίζει την εκλογή της πρώτης γυναίκας ΓΓ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης