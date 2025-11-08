Επίδομα γέννησης έως €3.000: Δήμοι στην Ελλάδα θα ξεκινήσουν τη χορήγηση

Δημοτικές αρχές σε όλη την Ελλάδα αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να χορηγούν — αντί της αποκλειστικής κρατικής πρωτοβουλίας — οικονομική ενίσχυση έως και 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννα.

Το μέτρο ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) από τον υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, ο οποίος επισήμανε ότι η καινοτομία έγκειται στο ότι η απόφαση ανήκει στον εκάστοτε δήμο που το επιθυμεί και όχι στο κεντρικό κράτος.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι δήμοι μπορούν να καθορίσουν τη χορήγηση της ενίσχυσης σε κάθε παιδί που γεννιέται εντός των διοικητικών τους ορίων — κατοίκους ή δημότες. Το ποσό – κορυφαίο για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης – μπορεί να φθάσει έως τα 3.000 €, ενώ προβλέπονται και επιπλέον παρεμβάσεις όπως επίδομα στέγασης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και δαπάνες καυσίμων ή υγείας για τις δημοτικές δομές.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και ενίσχυση της οικογενειακής πολιτικής σε τοπική κλίμακα. Μέσω του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι δήμοι αποκτούν αυξημένα εργαλεία κοινωνικής στήριξης με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των νέων γονέων, επιδιώκοντας να αντιστραφεί το δημογραφικό αρνητικό ρεύμα και να προωθηθεί η δημογραφική αναζωογόνηση.

Η συγκεκριμένη διάταξη θα περιλαμβάνεται στον νέο κώδικα που θα δοθεί μέσα στον μήνα στη δημοσιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι επίδομα ύψους 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί χορηγεί από το 2020 ο δήμος Ηρακλείου Αττικής, ως ένα βοήθημα αλλά και κίνητρο για τις οικογένειες του Ηρακλείου που θέλουν να φέρουν στον κόσμο το πρώτου τους παιδί, ενώ αντίστοιχου ύψους επίδομα δίνει και ο δήμος Δοξάτου.

Το τελευταίο διάστημα σχετικές αποφάσεις, μέσω των Δημοτικών τους Συμβουλίων, έχουν λάβει οι δήμοι Αγράφων και Νοτίου Πηλίου, προσδιορίζοντας το σχετικό ύψος του στις 3.000 ευρώ, ενώ συζητήσεις για την χορήγηση αντίστοιχων επιδομάτων γίνονται, μεταξύ άλλων, στους δήμους Καλλιθέας, Λυκόβρυσης -Πεύκης και Μινώα -Πεδιάδας στην Κρήτη.

Και ο δήμος Ακτίου-Βόνιτσας αποφάσισε να στηρίξει τους νέους γονείς με τη χορήγηση επιδόματος 1.100 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται.

Οικονομική ενίσχυση για να αποκτήσουν οι νέοι γονείς περισσότερα παιδιά δίνει και ο Δήμος Νάουσας ( 1.000 ευρώ), αλλά και ο δήμος Σερβίων.

Επίσης, επιδόματα στήριξης, παρέχουν: Ο δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης που χορηγεί voucher σε όλα τα παιδιά της Α΄ τάξης Δημοτικού των σχολείων της πόλης για την αγορά σχολικών ειδών.

Πηγή: newmoney.gr