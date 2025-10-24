Έπεσαν οι υπογραφές με Chevron και Helleniq Energy για τις έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα Κρήτης και Πελοποννήσου

Υπεγράφησαν σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου οι Υπουργικές Αποφάσεις για τις έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα υπεγράφησαν οι τέσσερις Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στην επιλογή αιτούντων του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου (περιοχές «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου») και στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης (περιοχές «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2»).

Σύμφωνα με αυτές, ορίζονται ως επιλεγέντες αιτούντες (προτιμητέοι επενδυτές) οι κοινοπραξίες των ομίλων Chevron – Helleniq Energy.

Παράλληλα ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης που συστάθηκε με απόφαση της ΕΔΕΥΕΠ, να καλέσει τις εν λόγω κοινοπραξίες ως Επιλεγέντες Αιτούντες για τις παραπάνω θαλάσσιες περιοχές προκειμένου να οριστικοποιηθεί το προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης, σύμφωνα με την προκήρυξη.