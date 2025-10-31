Εκπρόσωπος Τύπου ΥΠΟΙΚ για αγρότες: Οι πληρωμές που θα καταβληθούν το Νοέμβριο

Για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των αγροτών και για τα επιδόματα που αναμένεται να πληρωθούν το Νοέμβριο, μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του STAR Κεντρικής Ελλάδος, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

“Η αγωνία και η αγανάκτηση των χιλιάδων αγροτών που περιμένουν τις καταβολές είναι απολύτως δικαιολογημένη. Κι αυτό, γιατί όντως υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχουν καθυστερήσεις γιατί θέλουμε οι πληρωμές να γίνουν με σωστό και δίκαιο τρόπο και να μην πάνε τα χρήματα σε λάθος τσέπες και να μην στερηθούν ξανά τις συγκεκριμένες καταβολές οι αγρότες που πραγματικά δικαιούνται αυτά τα ποσά.

Επομένως, βρισκόμαστε σε μία διαδικασία μετάβασης του συστήματος πληρωμών. Έχει κλείσει οριστικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει υπάρξει μία μετάπτωση των αρμοδιοτήτων και του τρόπου πληρωμής στην ΑΑΔΕ, όπου εκεί γίνεται πραγματικά ένας αγώνας δρόμου, προκειμένου μέσα στις επόμενες ημέρες να υπάρξουν αυτές οι καταβολές.

Θυμίζω ότι μόλις προχθές κατεβλήθησαν 52 εκατ. ευρώ σε περίπου 40.000 δικαιούχους της Θεσσαλίας, κατά βάση, που μιλάμε για αποζημιώσεις από τον καιρό του “Ντάνιελ”, που πράγματι είχαν καθυστερήσει πάρα πολύ. Έφτασε όμως η στιγμή που και αυτά ολοκληρώθηκαν και δεν υπάρχουν, παρά ελάχιστες εκκρεμότητες από τη συγκεκριμένη καταστροφή.

Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθούν μία σειρά από ενισχύσεις, περίπου μισό δισ. ευρώ που προβλέπονται από τις αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ενιαία ενίσχυση είναι και αυτή μία από τις τέσσερις καταβολές που προγραμματίζεται να γίνει μέσα στο Νοέμβριο του 2025. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τους αγρότες. Έχουν περάσει πάρα πολλά…”