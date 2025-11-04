Εγκαινιάστηκε ο σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου στην Κομοτηνή

Σήμερα, ο ΔΕΣΦΑ εγκαινίασε τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Κομοτηνής, ένα εμβληματικό έργο που ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικής ενεργειακής πύλης, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου. Τα εγκαίνια τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, o γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Ελευθέριος Κρητικός καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι της ελληνικής και περιφερειακής ενεργειακής αγοράς.

Ο νέος Σταθμός Συμπίεσης στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής προσθέτει μια κομβική υποδομή στο δυναμικά εξελισσόμενο πλέγμα ενεργειακών υποδομών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με καίριο ρόλο στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου στην περιοχή. Με συνολική ισχύ 24,6 MW μέσω της λειτουργίας τριών μονάδων συμπίεσης (και μίας εφεδρικής σε αναμονή), ο σταθμός αποτελεί τον πρώτο ηλεκτροκίνητο σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου στην Ελλάδα, επιτυγχάνοντας μηδενικές εκπομπές κατά τη λειτουργία του και αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για να διασφαλίζει λειτουργική ευελιξία και την υδραυλική επάρκεια του συστήματος. Διαθέτει επίσης τη δυνατότητα υποδοχής μειγμάτων φυσικού αερίου με υδρογόνο.

Ο Σταθμός Συμπίεσης Κομοτηνής ισχυροποιεί περαιτέρω τον Κάθετο Διάδρομο, καθώς, σε συνδυασμό με άλλα έργα – όπως ο Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς – επιτρέπει στις εξαγωγές φυσικού αερίου της Ελλάδας προς τον Βορρά να φτάσουν τα 8,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Το έργο αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για αύξηση των ροών φυσικού αερίου προς τον Βορρά, και συνδέεται απρόσκοπτα με άλλες βασικές ενεργειακές υποδομές της περιοχής, όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης και το εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα, τις εξαγωγές προς γειτονικές χώρες, καθώς και τη θωράκιση και ευελιξία της ενεργειακής υποδομής της χώρας.

Με οδηγό την επενδυτική δραστηριότητα του ΔΕΣΦΑ, που αναμένεται να ξεπεράσει τα 0,5 δισ. ευρώ, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη μετατρέπονται σε ένα πραγματικό ενεργειακό σταυροδρόμι, συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Σταθμός Συμπίεσης Κομοτηνής αποτελεί μια επένδυση ύψους 134 εκατ. ευρώ, η οποία προστίθεται σε μια σειρά έργων συνολικού ύψους περίπου 43 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα από τον ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα, άλλα υπό ανάπτυξη έργα, όπως ο αγωγός Καρπερή–Κομοτηνής, προσθέτουν επιπλέον 334 εκατομμύρια ευρώ στις επενδύσεις της εταιρείας στην περιοχή.

Μιλώντας στην τελετή των εγκαινίων, η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, δήλωσε: «Η σημερινή τελετή εγκαινίων σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για τον ΔΕΣΦΑ και για το ενεργειακό τοπίο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με την ενίσχυση της εξαγωγικής ικανότητας της Ελλάδας και την ενδυνάμωση του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας για εκατομμύρια πολίτες.

Σχεδιασμένος και κατασκευασμένος σε χρόνο-ρεκόρ κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης – χάρη και στην ταχεία και αποτελεσματική συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) – ο Σταθμός Συμπίεσης Κομοτηνής αποτελεί απτή απόδειξη της ικανότητας του ΔΕΣΦΑ να ανταποκρίνεται άμεσα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά στις εξελισσόμενες ανάγκες του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα και την ευελιξία του ενεργειακού συστήματος της χώρας, ενώ ταυτόχρονα διευρύνουμε το οικονομικό μας αποτύπωμα – δημιουργώντας θέσεις εργασίας, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες και προάγοντας ενεργά τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα κατά την λειτουργία και τον σχεδιασμό του για λειτουργία με υδρογόνο, ο σταθμός κοιτά προς το μέλλον, διασφαλίζοντας ότι οι υποδομές μας στηρίζουν τη μετάβαση της Ευρώπης προς καθαρότερη ενέργεια.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στο να χτίζουμε το ενεργειακό σύστημα του αύριο, εξασφαλίζοντας σήμερα χειροπιαστά οφέλη για τους Έλληνες καταναλωτές και για την ευρύτερη περιοχή. Συνεχίζουμε να θέτουμε την ενέργεια σε ροή, όπου και όποτε χρειάζεται».