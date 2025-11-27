MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έγινε η κλήρωση για τις προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Από 1.000 ευρώ σε 8.500 κατόχους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε το Ειδικό Πρόγραμμα Δημόσιας Κλήρωσης, προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, για τους κατόχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων.

Η κλήρωση έγινε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα, και ανέδειξε 8.500 νικητές, ο καθένας από τους οποίους θα λάβει το ποσό των 1.000 ευρώ.

Ο αριθμός των λαχνών που αντιστοιχούσε σε κάθε συμμετέχοντα προέκυψε βάσει των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποίησε με την προπληρωμένη κάρτα του έως τις 9 Νοεμβρίου 2025.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Η δημόσια κλήρωση δεν είναι επίδομα, αλλά ένας τρόπος να ενθαρρύνουμε τη χρήση των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Με τη σημερινή κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους ενισχύουμε συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε πολιτικές που στηρίζουν τα νοικοκυριά και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών».

Οι νικητές θα λάβουν στις 2/12/2025 προσωποποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο θα ενημερώνονται για την αριθμοσειρά του νικητήριου λαχνού τους.

Την ίδια ημερομηνία, οι κάτοχοι των προπληρωμένων καρτών θα μπορούν να εισέλθουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (https://prepaid.minscfa.gov.gr) με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet και να δουν εάν περιλαμβάνονται στους νικητές της κλήρωσης.

Το ποσό θα καταβληθεί στους νικητές στο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που αντιστοιχεί στην προπληρωμένη κάρτα τους, από 17 έως 19 Δεκεμβρίου 2025.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κεραμέως για συλλογικές συμβάσεις: Αυτή η συμφωνία δεν έχει κομματικό πρόσημο, έχει εθνικό πρόσημο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 17 ώρες πριν

Ειδικοί προειδοποιούν – Μην χρησιμοποιήσεις ποτέ αυτό το προϊόν για να καθαρίσεις το αυτοκίνητο

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Πυροβόλησαν δύο άνδρες της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο – “Αυτό το ζώο θα το πληρώσει ακριβά” λέει ο Τραμπ για τον δράστη, που συνελήφθη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Υπουργείο Ναυτιλίας: Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών, διευρύνονται οι δικαιούχοι

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ώρες πριν

Χάρης Δούκας: Όλο και πιο χαμηλά, η κυβέρνηση αφαίρεσε από τους δήμους τις Πολεοδομίες

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ανδρομάχη: Η αποκάλυψη για τον θαυμαστή της που ξεπέρασε τα όρια – “Σταμάτησα, ήμουν έτοιμη να φάει κλωτσιά στη μούρη”