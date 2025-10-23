ΕΕΘ: Αίτημα μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας εγγραφής νομικών προσώπων σε υπηρεσία Iris

Επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων απέστειλε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), καταθέτοντας αίτημα μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας εγγραφής Νομικών Προσώπων στην υπηρεσία άμεσης πληρωμής (IRIS).

Ο Πρόεδρος του ΕΕΘ, Κυριάκος Μερελής, δήλωσε σχετικά «κάθε αλλαγή τεχνικής φύσεως με την οποία πρέπει να συμμορφωθούν Μέλη μας, πρέπει πριν οριστεί καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής της, πρωτίστως να διερευνάται εάν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που επιτρέπουν την εφαρμογή αυτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη η μετάθεση της ημερομηνίας εγγραφής Νομικών Προσώπων στην υπηρεσία άμεσης πληρωμής (IRIS), καθώς το τραπεζικό σύστημα δεν είναι έτοιμο τεχνικά, ώστε να παρέχει την συγκεκριμένη υπηρεσία, δημιουργώντας ανησυχία και προβληματισμό στα Νομικά Πρόσωπα που πρέπει βάση διάταξης, να εγγραφούν σε αυτή».

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Με την παρούσα καταθέτουμε αίτημα μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας εγγραφής Νομικών Προσώπων στην υπηρεσία άμεσης πληρωμής (IRIS), καθώς υπάρχει αδυναμία συμμόρφωσης των Μελών μας με την διάταξη αυτή, λόγω προβλημάτων τεχνικής φύσης, για τα οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Όπως γνωρίζεται, τα Νομικά Πρόσωπα έχουν την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής (IRIS) όπως αυτή θεσπίστηκε με το άρθρο 219 του Ν.5193/2025.

Στο άρθρο αυτό προστέθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 65 του Ν.4446/2016 η οποία ορίζει ότι:

«Τα νομικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με πληρωτές οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής».

Η ισχύς αυτής της διάταξης έχει ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης των Νομικών Προσώπων την 31η /10/2025.

Ωστόσο, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, τα τραπεζικά ιδρύματα δεν έχουν ενεργοποιήσει πλήρως τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της υπηρεσίας IRIS σε λογαριασμούς Νομικών Προσώπων, ούτε έχουν δώσει τη δυνατότητα εγγραφής στο σύστημα μέσω των εφαρμογών e – banking.

Ο κύριος λόγος είναι, η μη έγκαιρη τεχνική προετοιμασία του τραπεζικού συστήματος, ώστε να παρέχουν στους υπόχρεους τα απαραίτητα τεχνικά εργαλεία για την αποδοχή των πληρωμών μέσω της υπηρεσίας άμεσης πληρωμής, γεγονός που καθιστά ανέφικτο τα Νομικά Πρόσωπα να φανούν σύννομα με τις κυβερνητικές οδηγίες – διατάξεις.

Σύμφωνα με τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνία τουλάχιστον 2 μήνες από την ημερομηνία που τα τραπεζικά ιδρύματα θα έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ώστε να μπορούν τα νομικά πρόσωπα να εκπληρώσουν την εκ του νόμου υποχρέωση τους, καθώς μέχρι σήμερα δεν τους δίδεται η δυνατότητα χωρίς να ευθύνονται.

Εν αναμονή των ενεργειών σας .