MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάπτυξη 1,8% βλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα το 2026 – Πιέσεις σε κατανάλωση και τουρισμό από τη διεθνή αβεβαιότητα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ανάπτυξη 1,8% προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) το 2026 για την Ελλάδα, με κινδύνους από υψηλές τιμές ενέργειας, γεωπολιτικές εντάσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ, η παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή και οι υψηλές τιμές ενέργειας αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα την κατανάλωση και τον τουρισμό, δύο βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, η επιβράδυνση της εξωτερικής ζήτησης και η αυξημένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές δημιουργούν ένα πιο εύθραυστο περιβάλλον, με το Ταμείο να εκτιμά ότι μεσοπρόθεσμα η ανάπτυξη θα κινηθεί κοντά στο 1,5%, λόγω δημογραφικών πιέσεων και χαμηλής παραγωγικότητας.

Η ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών δίνει τη δυνατότητα στήριξης της ανάπτυξης. Οι μειώσεις φόρου εισοδήματος και οι ενισχύσεις για οικογένειες και νέους συμβάλλουν στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται στο 3,8% του ΑΕΠ το 2026, ενώ μεσοπρόθεσμα αναμένεται στο 2,75%, με το χρέος να υποχωρεί στο 110% έως το 2031.

Η βασική γραμμή του Ταμείου είναι σαφής: η ελληνική οικονομία εμφανίζεται πλέον πιο ανθεκτική, ωστόσο οι κίνδυνοι δεν έχουν εξαφανιστεί έχουν μετατοπιστεί, και σε ορισμένες περιπτώσεις συγκεντρώνονται στο εσωτερικό της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος.

Πηγή: newsit.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

