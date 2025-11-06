Τσιμτσιλή για Σοφία Μουτίδου: Η ψυχοθεραπεία δεν σου το δικαίωμα να κάνεις χαρακτηρισμούς σαν να ‘σαι ψυχοθεραπευτής

Την έντονη στιγμή ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο, καθώς και όσα είπε η ηθοποιός μια μέρα αργότερα, σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την πρωινή της παρέα στο Happy Day την Πέμπτη στον Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια εστίασε στην αναφορά της ηθοποιού.

Ειδικότερα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σημείωσε χαρακτηριστικά πως “θέλω να πω το εξής, βλέποντας το απόσπασμα, πολύ αυθόρμητα. Το ότι έχεις 12 χρόνια ψυχοθεραπεία και καλά έχεις κάνει, γιατί η ενδοσκόπηση πάντα βοηθάει έναν άνθρωπο να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερος, αν νιώθει ότι το έχει ανάγκη και αν έχεις την τύχη να πέσεις σε έναν καλό επαγγελματία, δεν σου το δικαίωμα να κάνεις χαρακτηρισμούς σαν να ‘σαι εσύ ο ψυχοθεραπευτής. Το λέω με όλο τον σεβασμό στη Σοφία Μουτίδου”.

“Ενώ συμφωνώ σε όλα όσα είπε και εμείς χθες είπαμε ότι και το ξύλο με το οποίο απείλησε (σ.σ. ο Απόστολος Γκλέτσος) τον ενδεχόμενο κακοποιητή είναι ποινικό αδίκημα και ο κακοποιητής πρέπει να βρεθεί ενώπιων των ευθυνών του, το να προβαίνεις και συ σε ένα ιατρικό ανακοινωθέν και να λες για τον Γκλέτσο ότι είχε ασταθή εικόνα κλινική ή ότι σύμφωνα με την ψυχοθεραπεία αυτός που τσαμπουκαλεύεται, νιώθει φόβο… δεν ξέρω”.

“Δεν ξέρω αν στην τηλεόραση δικαιούσαι να βγάλεις γνωμάτευση ιατρική” πρόσθεσε, ακόμα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα της πρωινής της εκπομπής στον Alpha.