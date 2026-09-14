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Eurovision 2027: Τα Σκόπια επιστρέφουν μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας

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THESTIVAL TEAM

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Έπειτα από απουσία τεσσάρων ετών, τα Σκόπια επιστρέφει στη Eurovision το 2027, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU). Ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού θα φιλοξενηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας στις 11, 13 και 15 Μαΐου.

Η τελευταία φορά που η χώρα συμμετείχε στη Eurovision ήταν στο Τορίνο το 2022, με την Andrea να παρουσιάζει το «Circles». Ωστόσο, δεν είχε καταφέρει να προκριθεί στον μεγάλο τελικό. Τώρα, το MRT, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας των Σκοπίων επιστρέφει εγκαίρως για την 71η διοργάνωση.

Η πρώτη συμμετοχή της χώρας ως διαγωνιζόμενης χώρας στη Eurovision ήρθε στο Μπέρμιγχαμ το 1998. Ο Βλάντο Γιανέβσκι ήταν ο καλλιτέχνης που είχε την τιμή να την εκπροσωπήσει στο ντεμπούτο της, μετά τη νίκη του στο Skopje Fest με το τραγούδι «Ne Zori, Zoro». Τα Σκόπια μετράνε 21 συμμετοχές.

Eurovision Σκόπια

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