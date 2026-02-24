MENOY

MEDIA NEWS

Επέστρεψε η Σία Κοσιώνη στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας-Τα πρώτα λόγια

|
ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Σχεδόν έναν μήνα μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε, η Σία Κοσιώνη έκανε το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Με εμφανή συγκίνηση, η έμπειρη ανκοργούμαν άνοιξε το δελτίο με ένα σύντομο αλλά προσωπικό μήνυμα προς τους τηλεθεατές, θέλοντας να τους ευχαριστήσει για τη στήριξη και τις ευχές που έλαβε καθ’ όλη τη διάρκεια της απουσίας της.

«Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Πίσω στη θέση μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιστρέφω επιτέλους κοντά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας όλο αυτό το διάστημα. Να ‘στε όλοι καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σία Κοσιώνη

