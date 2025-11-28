Θεσσαλονίκη: Το matchi matchi profiterole παρασκευάζει το πιο φρέσκο και νόστιμο προφιτερόλ

Το matchi matchi profiterole ξεκίνησε ως πείραμα και τελικά πετυχε! Σε αντίθεση με τα προηγούμενα καταστήματα του Θόδωρου Δοϊρανλη, αυτο δεν εχει πολυέλαιους, δεν εχει τίποτα χρυσό. Είναι ένα κατάστημα που υποστηρίζει ξεκάθαρα τον ρόλο του. Πρόκειται ξεκάθαρα για ένα πρατήριο με τζαμαρία απο άκρη σε άκρη, το οποίο δίνει έμφαση στο προϊόν που πουλάει, στο προφιτερόλ.

Είναι ποιοτικό, νόστιμο και πάνω απο όλα φρέσκο. “Της ώρας” θα λέγαμε καλύτερα. “Το πείραμα πέτυχε” όπως λέει ο ιδιοκτήτης. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Όλες οι σοκολάτες και τα chou, ανάλογα με τη ζήτηση, παρασκευάζονται όσες φορές χρειάζεται μέσα στην ημέρα.

Το κλασικό profiterole είναι η κρέμα σοκολάτα. Το matchi matchi το πήγε ένα βήμα παρακάτω. Καθημερινά παρασκευάζονται τουλάχιστον 7 διαφορετικες σοκολάτες. Κρέμα, bitter, λευκή σοκολάτα, φράουλα, καραμέλα, κρέμα bueno και για τις γιορτές κρέμα μελομακάρονο. Επίσης, μόνο για τις γιορτές το matchi matchi προσφέρει και γνήσια Panettone απο Ιταλία. Το Panettone είναι το γνωστό ιταλικό cake, ιδανικό για δώρο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Η επιτυχία του matchi matchi profiterole οφείλεται στη μοναδική συνταγή της κρέμας του. Ειναι εθιστική, φρέσκια, βελούδινη. Μια δοκιμή αρκεί για να σας πείσει.

Info:

Το matchi matchi βρίσκεται στην οδό Καραολη & Δημητρίου 46 με Ολύμπου γωνία (100 μετρα κάτω από το Υπουργείο Μακεδονίας & Θράκης.

Συνεργάζεται με τις πλατφόρμες delivery e-food, Box και Wolt.

Υπάρχει και η επιλογή τηλεφωνικής παραγγελίας με παραλαβή από το κατάστημα στον τηλεφωνικό αριθμό 2312001867.