Ψάχνεις για δουλειά στον Τουρισμό; Μη χάσεις αυτό το event

Μετά το 1ο career event «Job…find Your Way μετά τις σπουδές» στη Θεσσαλονίκη, που συγκέντρωσε 600+ υποψηφίους, το Jobfind.gr παρουσιάζει ένα ακόμη δυναμικό event αφιερωμένο στον Τουρισμό & τη Φιλοξενία, με στόχο να φέρει σε άμεση επαφή υποψηφίους με ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό για τη σεζόν 2026.

Jobfind Your Way στον Τουρισμό, 19 Φεβρουαρίου 2026 στο Onoma Hotel στη Θεσσαλονίκη

Κάνε δωρεάν την εγγραφή σου πατώντας εδώ!

Αν θέλεις να εργαστείς στον Τουρισμό, να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα ή να εξασφαλίσεις μία θέση εργασίας για τη σεζόν 2026, αυτή η Ημέρα Καριέρας του Jobfind.gr είναι μία πραγματική ευκαιρία για σένα.

Συνεντεύξεις με σπουδαίες εταιρείες

Κορυφαίοι όμιλοι ξενοδοχείων και τουριστικές επιχειρήσεις θα πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με σκοπό την άμεση πρόσληψη ανθρώπων για τη σεζόν που σε λίγο καιρό ξεκινά!

OΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

SANI IKOS, TOR HOTEL GROUP, MANDARIN ORIENTAL (COSTA NAVARINO), MIRAGGIO, HYATT REGENCY, XENIOS GATE, MITSIS, TSOKKOS HOTELS & RESORTS, DOMES, SUPER PARADISE BEACH CLUB, THALAS, ANDRONIS, AEGEAN STAR HOTELS, ANTHEMUS SEA, SSP HELLAS

Extra εμπειρίες για τους συμμετέχοντες

Live CV Review από την έμπειρη ομάδα του Jobfind

Επαγγελματική φωτογραφία για το βιογραφικό σου ή το Linkedin σου

Στόχος του event

Στόχος του «Jobfind Your Way στον Τουρισμό» είναι να γίνειη γέφυρα ανάμεσα σε υποψηφίους και εργοδότες του κλάδου και να προσφέρει άμεσα πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης για τησεζόν 2026.

Παράλληλα, η ομάδα του Jobfind.gr στοχεύει στη συνολική ενδυνάμωση των υποψηφίων μέσα από καθοδήγηση και εξατομικευμένη υποστήριξη (CV review, επαγγελματική φωτογράφιση), ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας του Τουρισμού.

Αν είσαι απόφοιτος-η ή σπουδαστής/ρια σχολών σε συνάφεια με τον Τουρισμό, τη Φιλοξενία και τον Επισιτισμό

Αν έχεις εμπειρία στον κλάδο του Τουρισμού και της Εστίασης

Αν θέλεις να ξεκινήσεις τώρα την καριέρα σου στον Τουρισμό

Αν θέλεις να εργαστείς σε κορυφαίους οργανισμούς

…σε περιμένουμε στις 19 Φεβρουαρίου 2026, στο ONOMA Hotel, Θεσσαλονίκη (Homework Venue) Google Maps

10:00 – 16:00 (3 time slots: 10:00 -12:00, 12:00 – 14:00, 14:00 – 16:00)

Μετακίνηση προς το ΟΝΟΜΑ Hotel:

Αστικά λεωφορεία: Μ1, 01Χ, 03Κ, 2Κ, 3Κ, 9, 10, 14, 19, 23, 35, 45, 51, 57, 64.

Μετρό Θεσσαλονίκης: (στάσεις ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)