METRO AEBE (My market & METRO Cash & Carry): Top Employer και για το 2026!

|
THESTIVAL TEAM

Η METRO AEBE (My market και METRO Cash and Carry), έλαβε την πολύ σημαντική πιστοποίηση Top Employer 2026, από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute, κατακτώντας τη σπουδαία αυτή διάκριση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας την πολυετή προσήλωσή της στη φροντίδα και στην υποστήριξη των ανθρώπων της.

Η πιστοποίηση αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της σταθερής επένδυσης της METRO στους ανθρώπους της και της διαχρονικής της δέσμευσης στη δημιουργία ενός σύγχρονου, υποστηρικτικού και ανθεκτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Με περισσότερους από 11.000 εργαζομένους πανελλαδικά, η εταιρεία θέτει τον άνθρωπο και την οικογένεια στο επίκεντρο κάθε της δράσης.

Μέσα από στοχευμένες πολιτικές ανάπτυξης και εκπαίδευσης, πρακτικές που ενισχύουν τη συνεργασία, την ισότητα και την ανοιχτή επικοινωνία, αλλά και μια κουλτούρα σεβασμού και εμπιστοσύνης, η METRO χτίζει καθημερινά σχέσεις ουσίας με τους εργαζομένους της. Η πιστοποίηση Top Employer επιβεβαιώνει ότι για τη METRO, όλα ξεκινούν και καταλήγουν στους ανθρώπους της, γιατί η επιτυχία της εταιρείας είναι αποτέλεσμα των ανθρώπων που τη δημιουργούν.

Ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METRO δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτή η διάκριση δεν είναι ένα ακόμα βραβείο. Είναι η αναγνώριση της συνεχούς επένδυσης σε ένα περιβάλλον που σέβεται τον άνθρωπο, κεφαλαιοποιεί την εκπαίδευση, ενισχύει την εξέλιξη και στηρίζει την καθημερινότητα των ομάδων μας. Δεν είναι αυτονόητη η επιτυχία στους τομείς αυτούς σε ένα τόσο μεγάλο οργανισμό. Η METRO είναι 100% ελληνική εταιρεία και ως εκ τούτου, η στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού σχεδιάζεται και υλοποιείται εδώ, από τους ανθρώπους μας για τος τους ανθρώπους μας. Και φυσικά δεσμευόμαστε όλοι μας ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, γιατί πάντα υπάρχει σημαντικό περιθώριο για να γίνουμε καλύτεροι».

Σχετικά με τη METRO ΑΕΒΕ: H METRO ΑΕΒΕ είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των 340 καταστημάτων METRO Cash & Carry, My market και My market Local, καθώς και με την BEST VALUEστην Κύπρο. Απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα. Η εταιρεία καινοτομεί συνεχώς, προωθώντας πρακτικές που συνδυάζουν την επιχειρηματική ανάπτυξη με τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος.

