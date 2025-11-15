Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ενισχύει με ουσιαστικές προσφορές φορείς παιδικής προστασίας

Με δωρεές προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τα Παιδικά Χωριά SOS και το Ίδρυμα «Μητέρα», η εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην κοινωνική ευθύνη και την υποστήριξη παιδιών σε ανάγκη

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., πιστή στη δέσμευσή της για κοινωνική προσφορά, προχώρησε σε σημαντικές ενέργειες στήριξης προς φορείς που επιτελούν καθημερινά έργο ζωής για την προστασία και την ευημερία των παιδιών.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προσέφερε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» 1.500 τετράδια και 753 τεμάχια παιδικής κρέμας, ενισχύοντας τις εκπαιδευτικές και διατροφικές ανάγκες των παιδιών που υποστηρίζει ο Οργανισμός.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους φορείς παιδικής προστασίας στη χώρα. Μέσα από εξειδικευμένα Κέντρα δράσης, αντιμετωπίζει κρίσιμα ζητήματα όπως η υγεία, η παιδική βία, οι εξαφανίσεις, οι φυγές εφήβων και οι κίνδυνοι του διαδικτύου. Μέσα από την καθημερινή του δράση, στηρίζει χιλιάδες παιδιά και οικογένειες, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και ελπίδα. Μόνο το 2024, ο Οργανισμός στήριξε ολιστικά 97.089 παιδιά και τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. προσέφερε 2.093 τεμάχια παιδικής κρέμας στα Παιδικά Χωριά SOS Αττικής και Πλαγιαρίου, καθώς και στο Ίδρυμα «Μητέρα», καλύπτοντας βασικές διατροφικές ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούνται στις δομές τους.

Οι συγκεκριμένοι φορείς επιτελούν καθημερινά ένα πολύτιμο έργο, προσφέροντας ασφάλεια, φροντίδα και συναισθηματική στήριξη σε παιδιά που έχουν βιώσει δύσκολες συνθήκες. Μέσα από εξειδικευμένες υπηρεσίες και ανθρώπινη προσέγγιση, συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποκατάσταση και την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον προστασίας, φροντίδας και αγάπης.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής στρατηγικής της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., που στόχο έχει την ενίσχυση φορέων με σημαντικό έργο στην παιδική φροντίδα και προστασία. Η εταιρεία αναγνωρίζει την αξία της καθημερινής προσφοράς αυτών των οργανισμών και στέκεται δίπλα τους με πράξεις ουσίας.

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. παραμένει σταθερά προσανατολισμένη σε δράσεις που ενδυναμώνουν την κοινωνία και ενισχύουν την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.