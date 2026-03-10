ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ: Πρόληψη, φροντίδα και εξειδικευμένη διάγνωση

Για περισσότερα από 40 χρόνια, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Με επιστημονική αρτιότητα, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και διαρκή προσήλωση στην ποιότητα, παρέχει αξιόπιστες διαγνωστικές υπηρεσίες, ενισχύοντας καθημερινά την εμπιστοσύνη των εξεταζομένων.

Στη Θεσσαλονίκη, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαθέτει ισχυρή και διαρκώς αναπτυσσόμενη παρουσία, με 16 σύγχρονα διαγνωστικά κέντρα, σχεδόν σε κάθε περιοχή της πόλης, εξασφαλίζοντας άμεση και εύκολη πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Το εκτεταμένο αυτό δίκτυο πλαισιώνεται από σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και καλύπτει το πλήρες φάσμα των διαγνωστικών εξετάσεων, από τις βασικές εργαστηριακές μέχρι εξειδικευμένες απεικονιστικές πράξεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εξειδικευμένες εξετάσεις και τμήματα υψηλής τεχνογνωσίας, όπως ο έλεγχος και η παρακολούθηση λεμφοιδήματος, η Μαγνητική Εντερογραφία (MRI Enterography), η Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη (mpMRI), μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα.

Στο Διαγνωστικό Κέντρο της Καλαμαριάς λειτουργεί ολοκληρωμένο Κέντρο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης, όπου, πέρα από τις κλασικές καρδιολογικές εξετάσεις, πραγματοποιούνται εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις και Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς, με το Κέντρο να αποτελεί το πρώτο στη Θεσσαλονίκη που εφάρμοσε τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Παράλληλα, η λειτουργία σύγχρονου PET/CT ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ στη Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση κυρίως ογκολογικών, νευρολογικών και καρδιολογικών παθήσεων. Η διαγνωστική ακρίβεια σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη ιατρική αξιολόγηση, διασφαλίζει αξιόπιστη και επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση για κάθε εξεταζόμενο.

Με περισσότερες από 800 διαπιστευμένες εξετάσεις και τεχνολογία αιχμής, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες διαγνωστικές υπηρεσίες. Το πλήρως αυτοματοποιημένο εργαστήριο, ένα από τα τρία κορυφαία στην Ευρώπη, εφαρμόζει υψηλά πρότυπα λειτουργίας, με διαρκή έλεγχο και διασφάλιση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων.

Η προσέγγιση της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ επιβεβαιώνεται και από τους ίδιους τους εξεταζόμενους. Σε πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναγνωρίστηκε ως το πλέον γνωστό και δημοφιλές διαγνωστικό κέντρο. Το 76% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει επισκεφθεί κάποια μονάδα της, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με τον δεύτερο πάροχο. Αντίστοιχα, το 80% ανέφερε ότι θα την επέλεγε ως πρώτη επιλογή ή θα τη λάμβανε σοβαρά υπόψη για τις εξετάσεις του. Τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης, η οποία ενισχύεται από τον όγκο των υπηρεσιών που παρέχει ο Όμιλος, φτάνοντας 3.000.000 επισκέψεις και 16.000.000 εξετάσεις σε ετήσια βάση.

Η παρουσία της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ στη Θεσσαλονίκη ενισχύεται περαιτέρω από τη λειτουργία της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης. Η κλινική διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα, όπως Μαιευτικό, Νεογνολογικό και Ογκολογικό Τμήμα, ενώ λειτουργεί και Ογκολογικό Συμβούλιο, προσφέροντας διεπιστημονική και σφαιρική αξιολόγηση κάθε περιστατικού.

Με δίκτυο 74 διαγνωστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα και περισσότερους από 2.700 εργαζομένους, εκ των οποίων 700 ιατροί, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεχίζει να επενδύει στη γνώση, την τεχνολογία και τον άνθρωπο, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο περιβάλλον υπηρεσιών υγείας για τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη χώρα.