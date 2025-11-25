Το ανανεωμένο ΑΒ “Μακεδονία” σας περιμένει για μια αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία

Η «Ναυαρχίδα» της ΑΒ Βασιλόπουλος στη Θεσσαλονίκη ανακαινίστηκε και σας περιμένει να την επισκεφθείτε στο 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Αεροδρομίου στην Πυλαία. Είτε έχετε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ΑΒ, είτε όχι, αξίζει να το πράξετε για να βιώσετε μία πλήρως αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία. Το συγκεκριμένο κατάστημα είναι ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα του δικτύου, σημείο αναφοράς για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ένα κατάστημα «στολίδι» για την εταιρεία, που ανακαινίστηκε σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα σχεδιασμού. Με έκταση 3.300 τ.μ., 300 θέσεις στάθμευσης, 10 ταμεία και 6 σημεία self-checkout, το κατάστημα λειτουργεί ως ολοκληρωμένος προορισμός για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Νέα και ανακαινισμένα τμήματα:

Νέο τμήμα Sushi Bar – Ζωντανές παρασκευές: Sushi Bar με live παρασκευή τις πρωινές ώρες και σταθερή, καθημερινή διαθεσιμότητα σε φρέσκα sushi. Το μοναδικό σούπερ μάρκετ στην περιοχή που διαθέτει Sushi Bar.

Γρήγορη εξυπηρέτηση: 6 self – checkout για ταχείες συναλλαγές, έξυπνη διαμόρφωση ροής πελατών και εύκολη πρόσβαση από τον χώρο του parking (300 θέσεις).

Ολοκληρωμένες λύσεις σπιτιού: Νέο σημείο «Είδη Σπιτιού» που συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα προϊόντα υψηλής χρηστικότητας για κάθε σπίτι.

Υπηρεσίες γειτονιάς: Ανθοπωλείο σε λειτουργία και κομμωτήριο προσεχώς – διευκολύνσεις που εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες της περιοχής.

Νέα τμήματα «Ο Φούρνος»και«Grab & Go»,με φρέσκες και νόστιμες επιλογές στη στιγμή.

Αποκλειστικά προϊόντα: Αποκλειστικές μάρκες και σειρές προϊόντων που μπορεί κανείς να βρει μόνο στα ΑΒ και διαφοροποιούν την εμπειρία από τον ανταγωνισμό.

Μοναδική εμπειρία φρεσκάδας

«Grab & Go», με έτοιμες, νόστιμες επιλογές για κάθε στιγμή.

«Ο Φούρνος», με φρεσκοψημένα ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκίσματα.

«Η Λαϊκή μας», με φρούτα & λαχανικά ημέρας και έτοιμες σαλάτες.

«Τα Τυριά», με πλούσια ποικιλία & σημείο κοπής.

«Το Κελάρι», με εκλεκτές ετικέτες από αγαπημένους αμπελώνες και μικρά οινοποιεία της χώρας.

«Το Κρεοπωλείο», με εκλεκτά κρέατα από ελληνικές φάρμες και εισαγωγής. Εμπιστευτείτε έναν ξεχωριστό προορισμό όπου θα έχετε πρόσβαση σε αποκλειστικά προϊόντα, τα οποία θα βρείτε μόνο στα ΑΒ, εμπλουτίζοντας το καλάθι σας με ποιότητα και αξία. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο κατάστημα απασχολείται μια ισχυρή ομάδα εξυπηρέτησης με περισσότερα από 100 άτομα, έτοιμα να σας προσφέρουν προσωποποιημένη φροντίδα. Αναμφισβήτητα, το ανανεωμένο ΑΒ «Μακεδονία» αποτελεί ολοκληρωμένο προορισμό για τις καθημερινές αγορές, αλλά και για τις ιδιαίτερες περιόδους, όπως είναι οι γιορτές, όταν θέλετε κάτι παραπάνω!