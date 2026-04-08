Ζωή Ρηγοπούλου: Στο πρώτο έτος της σχολής έμεινα έγκυος από έναν συμμαθητή μου

Η ηθοποιός Ζωή Ρηγοπούλου μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη νέα σειρά του ANT1 που πρωταγωνιστεί αλλά και για το παιδί της και πώς την στήριξαν οι γονείς της όταν έγινε μητέρα στα 18 της.

«Έγινα μαμά πιο μικρή από τη μαμά μου. Στο πρώτο έτος της σχολής έμεινα έγκυος από έναν συμμαθητή μου, κάναμε το παιδί στα 18,5 μου. Είναι το timing δεν ξέρεις πότε είναι το σωστό timing να κάνεις παιδί. Όσο μεγαλώνεις το σκέφτεσαι μετά και λες άσε να πάρω παράταση γιατί δουλεύω και μετά σκέφτεσαι να μην το κάνεις, σαν γυναίκα το λέω», είπε αρχικά η Ζωή Ρηγοπούλου.

«Παντρεύτηκα μετά. Ο μπαμπάς μου ήταν πιο ανοικτός σε αυτό, απ’ ότι η μαμά μου. Το μόνο που μου είπε ήταν “πρόσεχε μην είναι ατάλαντος”, γιατί αν είναι ατάλαντος, δεν θα μακροημερεύσει η σχέση. Ούτε αν έχει λεφτά ούτε τίποτα δεν μου είπε. Ήταν 22 ετών αυτός. Η μαμά μου ήταν πιο συντηρητική από τον μπαμπά μου» περιέγραψε.